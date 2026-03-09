Emisia TVR ar putea fi întreruptă. Televiziunea are nevoie de investiții urgente în tehnologie

Televiziunea Română se confruntă cu probleme serioase legate de infrastructura tehnologică, iar lipsa unor investiții rapide ar putea duce, în scenariul cel mai grav, la întreruperea emisiei. Conducerea instituției a prezentat în Parlament principalele necesități de finanțare, în contextul dezbaterilor privind bugetul, subliniind că modernizarea sistemului digital de producție a știrilor reprezintă cea mai urgentă prioritate.

Potrivit informațiilor transmise de Societatea Română de Televiziune, actuala infrastructură utilizată pentru producția programelor de știri și sport este puternic uzată din punct de vedere tehnologic. Reprezentanții instituției au atras atenția că lipsa unei intervenții rapide ar putea genera blocaje majore în activitatea televiziunii publice.

„Această investiţie este critică pentru înlocuirea infrastructurii de producţie a Direcţiei Ştiri şi Sport, sistem care a atins pragul de uzură tehnologică. În lipsa unei intervenţii urgente, SRTv are un risc sistemic major de întrerupere a producţiei şi difuzării programelor de ştiri, respectiv la întreruperea emisiei serviciului public de televiziune, pentru prima dată în peste 70 de ani de funcţionare neîntreruptă a Televiziunii Române”, se arată într-un comunicat al SRTv.

Tema investițiilor a fost analizată luni într-o întâlnire organizată în Parlament, unde au participat atât reprezentanți ai Senatului, cât și membri ai conducerii televiziunii publice.

Din partea legislativului a fost prezent Gheorghe-Ioan Bota, președintele Comisiei pentru Cultură și Media din Senat. Societatea Română de Televiziune a fost reprezentată de Adriana Săftoiu, președinte-director general, alături de membrii Consiliului de Administrație Monica Ghiurco, Catrinel Paula Trofin, Radu Carp, Cristinel Godinac și Sorin Torică. La discuții a participat și Mihaela Woytovict, director interimar al Direcției Economice.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții SRTv au prezentat mai multe amendamente la proiectul de buget, care vizează modernizarea tehnică a instituției. Printre acestea se află retehnologizarea studiourilor teritoriale ale televiziunii publice.

În prezent, cele cinci studiouri regionale produc conținut în format HD, însă din cauza limitărilor tehnologice actuale, semnalul transmis către public este difuzat în continuare în format SD. Această situație produce o diferență semnificativă între calitatea materialelor realizate și cea percepută de telespectatori.

Un alt proiect propus se referă la introducerea unui sistem modern de automatizare a emisiei pentru canalele tematice și pentru cele internaționale din portofoliul televiziunii publice. Implementarea unui astfel de sistem ar permite gestionarea eficientă a fluxurilor de emisie în regim multicanal și ar reduce riscul ca eventualele defecțiuni tehnice să afecteze simultan mai multe canale.

Planul de investiții include și implementarea unor tehnologii moderne pentru transportul semnalului de televiziune în format HD prin internetul public, cu latență redusă. Reprezentanții instituției au arătat că aceste soluții ar putea elimina întârzierile și problemele de sincronizare audio-video întâlnite în prezent și ar contribui la reducerea costurilor asociate transmisiunilor live. De asemenea, televiziunea publică are în vedere introducerea unui sistem modular pentru crearea profilurilor de emisie destinate satelitului, cablului și transmisiilor digitale terestre. Investiția este considerată esențială deoarece actuala platformă de procesare a semnalului se află într-o stare avansată de degradare și nu mai beneficiază de suport tehnic.

În paralel, conducerea SRTv a subliniat necesitatea modernizării infrastructurii de servere și achiziționării unor sisteme noi de stocare a datelor. Scopul acestor investiții este protejarea patrimoniului digital al instituției și asigurarea capacității tehnice necesare pentru fluxurile moderne de producție. Adriana Săftoiu, președinte-director general al SRTv, a arătat că bugetul actual al instituției nu permite realizarea acestor investiții considerate vitale. Din suma totală alocată anual, de aproximativ 500 de milioane de lei, aproape 395 de milioane de lei reprezintă cheltuieli cu salariile.

În acest context, Gheorghe-Ioan Bota, președintele Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României, a transmis că există deschidere pentru susținerea unei suplimentări a bugetului, astfel încât emisia televiziunii publice să poată continua în condiții normale. Potrivit acestuia, finanțarea ar urma să fie destinată exclusiv lucrărilor de modernizare și reabilitare, nu majorării fondului salarial.

Discuțiile au avut loc după ce Consiliul de Administrație al SRTv a decis, în ședința din 18 februarie, constituirea unui grup de lucru care să pregătească o serie de amendamente pentru proiectul de buget. Aceste propuneri urmează să fie prezentate comisiilor parlamentare de specialitate înainte de votul final asupra bugetului de stat.