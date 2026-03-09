Politica

Ședința coaliției. Dispute aprinse pe modul în care Oana Țoiu a gestionat repatrierea românilor

Comentează știrea
Ședința coaliției. Dispute aprinse pe modul în care Oana Țoiu a gestionat repatrierea românilorSorin Grindeanu și Ilie Bolojan, tensiuni în Coaliției. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Liderii Coaliției au discutat, luni, în ședință scandalul privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu și implicarea ministrei de Externe Oana Țoiu. Sorin Grindeanu a cerut trimiterea Corpului de Control la MAE, însă premierul Ilie Bolojan a refuzat, susțin surse politice.

Liderii Coaliției au avut poziții diferite în ședință referitor la cazul Oanei Țoiu

Subiectul repatrierii românilor din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu a generat discuții tensionate în ședința Coaliției de guvernare. Tema a fost adusă în discuție pe fondul controverselor care o vizează pe ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în legătură cu modul în care aceasta a gestionat operațiunile de evacuare a cetățenilor români din regiune.

În timpul întâlnirii, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că situația trebuie clarificată rapid, argumentând că modul în care au fost organizate repatrierile afectează credibilitatea Guvernului. El i-a propus premierului să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica procedurile aplicate.

Premierul Ilie Bolojan a respins însă solicitarea și a transmis că nu consideră oportună trimiterea Corpului de Control în acest moment.

Mirel Rădoi preia pe FCSB în play-out, deși are ofertă de 1,6 milioane de euro: Într-un fel a acceptat-o, din vară
Mirel Rădoi preia pe FCSB în play-out, deși are ofertă de 1,6 milioane de euro: Într-un fel a acceptat-o, din vară
Judecătoria Ploiești, detalii despre arestarea finanțatorului CS Păulești și a unui impresar. Prejudiciul depășește 150.000 de euro
Judecătoria Ploiești, detalii despre arestarea finanțatorului CS Păulești și a unui impresar. Prejudiciul depășește 150.000 de euro

Tensiuni între liderii Coaliției. Oana Țoiu, direct vizată

În discuție a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a susținut că ministra de Externe nu evită să ofere explicații, dar a spus că momentul actual nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere. El a argumentat că situația internațională este una tensionată, făcând referire la conflictul din regiune.

Replica a venit din partea lui Sorin Grindeanu, care a afirmat că subiectul nu ar trebui amânat și că verificările sunt necesare tocmai pentru a se asigura că procedurile au fost respectate și că toți cetățenii români au fost tratați în mod egal în procesul de repatriere.

În cadrul discuției, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că explicațiile oferite până acum de ministra de Externe nu au fost suficient de convingătoare și că sunt necesare clarificări suplimentare.

Deși Dominic Fritz a insistat că momentul nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere, Sorin Grindeanu a susținut că situația trebuie analizată și că nu va lăsa subiectul să fie abandonat.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursă foto: gov.ro

Opoziția cere o comisie de anchetă

Controversa a ajuns și în atenția opoziției. Senatorul Ninel Peia, din grupul PACE - Întâi România, a anunțat că va solicita conducerii

Senatului înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care să analizeze modul în care au fost organizate repatrierile.

Cazul fiicei lui Victor Ponta a declanșat scandalul

Disputa a pornit după ce fiica fostului premier Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce într-un avion care repatria cetățeni români din Dubai.

Victor Ponta a susținut că decizia ar fi fost luată la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Externe și că prezența fetei la bord ar fi fost considerată o „vulnerabilitate pentru cursă”.

Într-o conferință de presă organizată joi, Oana Țoiu a respins acuzațiile. Ministra a explicat că deciziile nu sunt luate în funcție de apartenența politică a părinților unui copil și că prioritățile pentru repatrierea minorilor au fost stabilite pe criterii obiective. Ea a menționat că există situații în care părinții solicită excepții față de ordinea stabilită pentru aceste priorități.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:26 - Mirel Rădoi preia pe FCSB în play-out, deși are ofertă de 1,6 milioane de euro: Într-un fel a acceptat-o, din vară
19:21 - Motivele pentru care „Rain Dreams” poate deveni marele câștigător la Oscar
19:14 - Judecătoria Ploiești, detalii despre arestarea finanțatorului CS Păulești și a unui impresar. Prejudiciul depășește 1...
19:05 - Ședința coaliției. Dispute aprinse pe modul în care Oana Țoiu a gestionat repatrierea românilor
19:00 - Dosar de delapidare la o școală din Giurgiu. O angajată ar fi folosit banii instituției în interes personal
18:54 - Trump a anunțat că nu va trimite trupe americane în Iran, dar s-a declarat nemulțumit de Mojtaba Khamenei. Live text

HAI România!

Motivul pentru care a fost pace zeci de decenii. De ce echilibrul mondial s-a spulberat
Motivul pentru care a fost pace zeci de decenii. De ce echilibrul mondial s-a spulberat
Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice

Proiecte speciale