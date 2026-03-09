Ședința coaliției. Dispute aprinse pe modul în care Oana Țoiu a gestionat repatrierea românilor

Liderii Coaliției au discutat, luni, în ședință scandalul privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu și implicarea ministrei de Externe Oana Țoiu. Sorin Grindeanu a cerut trimiterea Corpului de Control la MAE, însă premierul Ilie Bolojan a refuzat, susțin surse politice.

Subiectul repatrierii românilor din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu a generat discuții tensionate în ședința Coaliției de guvernare. Tema a fost adusă în discuție pe fondul controverselor care o vizează pe ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în legătură cu modul în care aceasta a gestionat operațiunile de evacuare a cetățenilor români din regiune.

În timpul întâlnirii, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că situația trebuie clarificată rapid, argumentând că modul în care au fost organizate repatrierile afectează credibilitatea Guvernului. El i-a propus premierului să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica procedurile aplicate.

Premierul Ilie Bolojan a respins însă solicitarea și a transmis că nu consideră oportună trimiterea Corpului de Control în acest moment.

În discuție a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a susținut că ministra de Externe nu evită să ofere explicații, dar a spus că momentul actual nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere. El a argumentat că situația internațională este una tensionată, făcând referire la conflictul din regiune.

Replica a venit din partea lui Sorin Grindeanu, care a afirmat că subiectul nu ar trebui amânat și că verificările sunt necesare tocmai pentru a se asigura că procedurile au fost respectate și că toți cetățenii români au fost tratați în mod egal în procesul de repatriere.

În cadrul discuției, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că explicațiile oferite până acum de ministra de Externe nu au fost suficient de convingătoare și că sunt necesare clarificări suplimentare.

Deși Dominic Fritz a insistat că momentul nu este potrivit pentru o astfel de dezbatere, Sorin Grindeanu a susținut că situația trebuie analizată și că nu va lăsa subiectul să fie abandonat.

Controversa a ajuns și în atenția opoziției. Senatorul Ninel Peia, din grupul PACE - Întâi România, a anunțat că va solicita conducerii

Senatului înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care să analizeze modul în care au fost organizate repatrierile.

Disputa a pornit după ce fiica fostului premier Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce într-un avion care repatria cetățeni români din Dubai.

Victor Ponta a susținut că decizia ar fi fost luată la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Externe și că prezența fetei la bord ar fi fost considerată o „vulnerabilitate pentru cursă”.

Într-o conferință de presă organizată joi, Oana Țoiu a respins acuzațiile. Ministra a explicat că deciziile nu sunt luate în funcție de apartenența politică a părinților unui copil și că prioritățile pentru repatrierea minorilor au fost stabilite pe criterii obiective. Ea a menționat că există situații în care părinții solicită excepții față de ordinea stabilită pentru aceste priorități.