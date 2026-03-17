Final de drum pentru o televiziune din România. Dispare de pe piață după nouă ani de emisie

După nouă ani de activitate, televiziunea Canal 33, fondată de jurnalistul Alexandru Răducanu, îşi opreşte emisia. CNA a discutat în şedinţa de marţi, 17 martie, despre retragerea licenţei postului. Pe 16 martie s-au împlinit nouă ani de la momentul în postul TV a ajuns în casele românilor, potrivit info apărute pe Paginademedia.

Conform legislaţiei în vigoare, orice post de televiziune trebuie să revină la CNA la fiecare nouă ani pentru a solicita prelungirea licenţei. Canal 33 nu a depus documentaţia necesară, astfel că retragerea licenţei a devenit inevitabilă.

Contactat de Paginademedia.ro, Alexandru Răducanu a explicat ce se va întâmpla cu postul de televiziune.

„Pur şi simplu nu am depus documentaţia. Este o situaţie mai complexă. Contextul pieţei media din România din păcate nu permite existenţa unei televiziuni de ştiri independente. Consider că am făcut ceea ce trebuie şi prefer să mă retrag din zona de media”, a explicat jurnalistul.

El a adăugat că televiziunea a reprezentat o sursă constantă de cheltuieli de-a lungul anilor şi că intenţionează să se îndrepte către activităţi mai profitabile.

„Poate vom mai face conţinut, însă orientat către zona comercială, pentru clienţi şi pentru ce alte activităţi voi mai face”, a mai spus acesta.

De-a lungul anilor, Canal 33 s-a confruntat cu dificultăţi financiare semnificative. În 2025, Răducanu a căutat soluţii pentru a menţine funcţionarea postului, purtând discuţii cu mai mulţi investitori, însă fără a obţine rezultate concrete.

La începutul anului 2026, televiziunea a reluat emisia dintr-un nou studio, după ce a fost nevoită să părăsească vechiul sediu.

De-a lungul timpului, Canal 33 a primit şi câteva amenzi de la CNA, în urma colaborării cu Dan Diaconescu. În decembrie 2025, Răducanu a declarat că singura situaţie în care ar închide televiziunea ar fi dacă proiectul ar fi preluat prin mijloace ostile de persoane interesate să-l obţină la preţ de nimic.

„Nu vreau să îmi bat joc de 9 ani de muncă şi MULTE milioane de euro investite. Dacă acest risc va fi unul real, voi prefera să inchid curat, eu. Dar acest ultim scenariu este destul de improbabil în momentul de faţă”, explica el.