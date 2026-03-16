Kanal D, lider de audiență cu „Asta-i România!”. Câți telespectatori s-au aflat în fața micilor ecrane în minutul de aur

Emisiunea „Asta-i România!”, prezentată de Mihai Ghiță, a poziționat Kanal D, duminică, pe primul loc în audiențe. Celebrii chefi Alex Petricean și Laura Eremia au reinventat preparate tradiționale, captând atenția a peste 496.000 de telespectatori, relatează Kantar Media România.

Programele difuzate între orele 14:30 și 16:00 au captat atenția telespectatorilor din întreaga țară, potrivit datelor furnizate de Kantar Media România.

Ediția de duminică a adus în prim-plan poveștile gastronomice ale chef-ilor Alex Petricean și Laura Eremia, care au reinventat meniuri tradiționale. Publicul a urmărit cu interes modul în care rețetele copilăriei sunt aduse în prezent, adaptate gusturilor moderne.

În clasamentul publicului din întreaga țară, emisiunea a înregistrat un rating de 2,8% și o cotă de piață de 13,2%. Pe targetul Comercial, cifrele au fost de 1,9% rating și 13,7% share, în timp ce publicul din orașe a oferit 2,5% rating și 11,8% cotă de piață.

Cel mai urmărit moment al programului a fost minutul de aur, la 15:56, când în fața micilor ecrane s-au aflat 616.000 de telespectatori.

„Asta-i România!” continuă să fie un reper pentru publicul Kanal D, fiind difuzată în fiecare duminică, de la 14:30.

Producția îmbină reportajul cu gastronomia românească, punând în valoare tradițiile culinare reinterpretate de chefi, și oferă telespectatorilor povești captivante despre viața și obiceiurile din diverse regiuni ale țării.

