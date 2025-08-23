Monden Emisiunea care a făcut senzație în anii 2000. A creat vedete peste noapte







În anii 2000, televiziunea românească a cunoscut un adevărat fenomen cu emisiunea MegaStar, un concurs muzical care a captivat publicul și a lansat numeroase discuții în jurul talentelor prezentate. „Nu este suficient să ai voce bună, trebuie să ai și emoție. Publicul simte asta imediat”, spunea juratul Virgil Ianțu.

Show-ul, difuzat pe postul privat Prima TV și prezentat de Andreea Raicu, a reușit să transforme rutina televiziunii muzicale într-o combinație de spectacol, competiție și momente memorabile.

Formatul emisiunii presupunea ca diverși concurenți din regiuni diferite ale României să interpreteze melodii deja existente, fiind evaluați de un juriu compus din personalități recunoscute ale muzicii și divertismentului românesc.

În primul sezon, juriul era format din CRBL, Virgil Ianțu, Aura Urziceanu și Adrian Despot, în timp ce în al doilea sezon Răzvan Mazilu a înlocuit pe CRBL, restul membrilor rămânând aceiași.

În cel de-al treilea sezon, preselecțiile au fost judecate de Crina Mardare și Virgil Ianțu, iar în timpul concursului au continuat să evalueze participanții Răzvan Mazilu, Virgil Ianțu, Aura Urziceanu și Adrian Despot.

„Când interpretezi o piesă, trebuie să o trăiești, altfel devine doar o reproducere a originalului”, spunea Aura Urziceanu.

Mecanismul concursului a fost conceput astfel încât publicul și juriul să aibă un cuvânt egal în selectarea câștigătorilor. În primul sezon, în fiecare săptămână, câte opt concurenți din aceeași regiune erau supuși votului publicului, iar cel cu cele mai multe voturi mergea direct în finală. Jurații alegeau încă doi concurenți care primeau o a doua șansă.

Ulterior, toți finaliștii intra într-o serie de dueluri și voturi, până când în marea finală rămâneau doar doi concurenți, iar câștigătorul era desemnat de public. În al doilea sezon, mecanismul a fost ajustat pentru a include zece concurenți din fiecare regiune, juriul alegând trei concurenți suplimentari care să continue competiția.

În cel de-al treilea sezon, MegaStar a adoptat un format de grupuri vocale, cu opt trupe a câte trei sau patru membri, competiția devenind mai complexă și mai dinamică.

Premiile au fost mereu un punct de atracție. În primele două sezoane, câștigătorii primeau un contract cu Universal Music România și un salariu lunar de 1500 de euro timp de un an. În cel de-al treilea sezon, premiul a fost de 60.000 de euro și un contract cu Universal Music România pentru trupa câștigătoare.

Emisiunea nu a fost lipsită de momente controversate sau penibile. În fiecare sezon, telespectatorii au asistat la interpretări care mai degrabă amuzau decât impresionau, dar exact aceste momente au contribuit la notorietatea show-ului.

Jurații, recunoscuți pentru sinceritatea lor uneori tăioasă, au creat atât momente tensionate, cât și replici memorabile care au rămas în folclorul media. De exemplu, comentariile lui Adrian Despot și Virgil Ianțu erau deseori anticipate de public, generând reacții mixte de la râs la uimire.

MegaStar a reprezentat, fără îndoială, o rampă de lansare pentru câțiva concurenți care au reușit să continue în industria muzicală românească. Totuși, majoritatea participanților au rămas în memoria colectivă mai ales pentru momentele amuzante sau neașteptate pe care le-au oferit telespectatorilor.

Show-ul a reușit să creeze o atmosferă unică de competiție și spectacol, amestecând emoțiile sincere ale concurenților cu dinamica imprevizibilă a votului public și a deciziilor juriului.