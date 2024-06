Monden Adi Despot îi ia apărarea lui Babasha: „Te invidiez că nu am fost eu în locul tău”







Adrian Despot l-a felicitat pe Babasha pentru că a făcut față valului de huiduieli de pe Arena Națională în timpul concertului Coldplay. Aproximativ 50.000 de persoane au participat miercuri seară la primul concert al trupei.

Adrian Despot și scandalul din timpul concertului Coldplay de pe Arena Națională

Babasha a fost chemat de Chris Martin să cânte la concertul Coldplay de la București, iar prestația acestuia a atras huiduielile publicului.

Adrian Despot a reacționat la valul de comentarii de pe internet după huiduielile de la concertul trupei britanice Coldplay:

„Cea mai bună pe care am auzit-o e că «au venit Coldplay și, în zi de sărbătoare, în loc să prezinte părinților soția noastră, au prezentat amanta!»”, a comentat Despot.

Solistul pune sub semnul întrebării tendințele de pe YouTube ca o măsură unică și valabilă a succesului unui artist:

„Live & learn, corporate earthlings, care este cu adevărat valoarea trendului yt și, în general, a mult doritelor cifre pe care le produce un artist de moment în digital, singură unitate de măsură pe care o aveți la îndemână”, a mai spus solistul.

Mai mult decât atât, Adi Despot a admirat modul în care Babasha a reușit să facă față unui public ostil:

„Cât despre Babasha, bravo, dude! Să cânți cum ai făcut-o, în față unui stadion care te huiduie, it's so fckn rock'n roll încât n-are cum să nu fie bine. Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie”, a mai spus Adi Despot.

Un al doilea concert Coldplay este programat joi seară

Pe numele său real Vlad Babașa, cântărețul de manele a fost invitat miercuri seară pe scena de la Arena Națională. Invitația a fost făcută chiar de către solistul trupei Coldplay, Chris Martin.

Acesta este originar din Bacău și la ora actuală este foarte popular pe mai multe platforme de streaming audio.

Părerile au fost împărțite în public. Mulți fani au decis să huiduie momentul, în timp ce alții l-au aplaudat. Solistul trupei Coldplay a continuat să cânte alături de el și să-l încurajeze.