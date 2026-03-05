Șefa DHS Kristi Noem, replică dură pentru Democrații care au vrut să afle cu cine s-a culcat înainte de căsătorie

Secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, a fost implicat într-un schimb tensionat de replici în timpul unei audieri în Congres, după ce mai mulți parlamentari au întrebat-o direct despre o presupusă relație cu consilierul politic Corey Lewandowski, potrivit The New York Post.

Discuția a avut loc miercuri, în cadrul audierilor din House Judiciary Committee.

Întrebările au fost adresate în contextul unor informații apărute în presă privind relația dintre Noem și Lewandowski, care este angajat special al guvernului federal și lucrează pentru administrația de la Casa Albă.

Secretarul nu a oferit un răspuns direct atunci când a fost întrebată dacă există o relație personală între ea și consilier.

Audierea a fost urmărită și de soțul acesteia, Bryon Noem, care a stat în spatele ei în prima parte a sesiunii.

În timpul audierii, reprezentanta democrată Sydney Kamlager-Dove a întrebat-o direct pe Noem despre presupusa relație.

„Ai avut relații sexuale cu Corey Lewandowski?”, a întrebat Kamlager-Dove.

Secretarul pentru Securitate Internă a criticat întrebarea și a refuzat să răspundă clar.

„Sunt șocată că astăzi în această comisie ne băgăm la cap și distribuim gunoaie de tabloid”, a spus Noem.

„Ceea ce v-aș spune este că este un angajat special al guvernului care lucrează pentru Casa Albă. Sunt mii de astfel de oameni în guvernul federal.”

Kamlager-Dove a insistat asupra subiectului, afirmând că o astfel de clarificare este necesară în contextul responsabilităților publice.

„Ar trebui să poți răspunde dacă cineva te întreabă dacă tu sau vreun oficial federal se culcă cu subordonatul său. E cel mai simplu mod. Ar trebui să vrei să răspunzi la această întrebare.”

Noem a respins din nou întrebarea, răspunzând: „Este o mizerie.”

Subiectul a fost reluat și de congresmanul democrat Jared Moskowitz, care i-a cerut secretarului să ofere un răspuns clar.

„Chiar cred că trebuie să spui cuvântul „nu” în dosar, ca să poți clarifica asta”, a spus Moskowitz.

Noem a criticat din nou întrebările adresate și modul în care subiectul este tratat în spațiul public.

„Cred că ridicolul acestui lucru și al tabloidelor pe care le citați și la care faceți referire sunt o nebunie. Acesta este un lucru pe care l-am respins de ani de zile."

Moskowitz a continuat dialogul, întrebând: „Este acesta un «nu»?”

În replică, secretarul a răspuns: „Este ce vreți voi”, criticând-l pe congresman și afirmând astfel de atacuri provin din partea „stângii liberale

În aceeași intervenție, Noem a adăugat:

„Voi spuneți că femeile conservatoare sunt proaste sau curve. Eu nu sunt nici una.”

Audierea din Congres a vizat mai multe subiecte legate de activitatea Departamentului pentru Securitate Internă, însă discuțiile despre relația dintre Noem și Lewandowski au atras o atenție deosebită.

Corey Lewandowski este cunoscut pentru rolul său în politica americană, fiind primul manager de campanie al lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din 2016.

El este considerat unul dintre strategii care au contribuit la victoria lui Trump în alegerile primare republicane din statul New Hampshire în acel an.

În prezent, Lewandowski ocupă poziția de angajat special al guvernului federal și colaborează cu administrația de la Casa Albă.

Audierea a inclus și alte momente tensionate. La finalul intervenției sale, congresmanul Moskowitz a făcut referire la un articol de presă potrivit căruia un pilot al Gărzii de Coastă ar fi fost concediat după ce ar fi uitat o pătură aparținând lui Noem.

Parlamentarul a ridicat o pătură și a spus:

„Ți-am luat o păturică nouă de la Paza de Coastă pentru cea pe care ai pierdut-o. Asta e pentru tine, să nu pleci cu mâinile goale.

Secretarul pentru Securitate Internă a respins și aceste afirmații în timpul audierii.