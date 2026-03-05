Trump va participa la ceremonia de repatriere a militarilor americani uciși în conflictul cu Iranul

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să fie prezent la ceremonia în cadrul căreia vor fi aduse înapoi în țară sicriele primilor militari americani care și-au pierdut viața în războiul declanșat împotriva Iranului. Anunțul a fost făcut miercuri de Casa Albă, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Administrația de la Washington a transmis că liderul american dorește să fie prezent la momentul în care trupurile soldaților vor fi aduse în Statele Unite, pentru a-și arăta sprijinul față de familiile acestora.

Preşedintele SUA „intenţionează să asiste la transferul solemn al acestor eroi americani, pentru a fi alături de familiile lor îndoliate", a declarat presei purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că data ceremoniei nu a fost încă stabilită.

Potrivit informațiilor oficiale, șase militari americani au murit în zona Golfului Persic după atacurile aeriene lansate sâmbătă de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. În urma operațiunilor militare, Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone, vizând în special Israelul, dar și baze militare și interese americane din regiune.

Conform datelor prezentate miercuri de Agenţia de Ştiri pentru Activiştii pentru Drepturile Omului (HRANA), organizație cu sediul în Statele Unite, numărul victimelor civile din Iran a ajuns la cel puțin 1.097 de persoane. Printre acestea se numără și 181 de copii cu vârste sub zece ani.

Unul dintre cele mai grave episoade ale conflictului a fost atacul asupra unei școli de fete din orașul Minab, unde peste 160 de persoane au murit. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că Pentagonul analizează circumstanțele acestui incident.

Autoritățile iraniene au susținut, de asemenea, că o altă școală de fete ar fi fost lovită în bombardamentele americano-israeliene, însă, în acel caz, nu au fost raportate victime.

În ciuda bombardamentelor și a uciderii ayatollahului Ali Khamenei, conducerea de la Teheran nu pare să fie afectată în mod decisiv de operațiunile militare. Regimul iranian continuă să își mențină poziția, iar scenariul unei schimbări de putere favorabile Washingtonului nu pare, deocamdată, aproape.

Statele Unite urmăresc, pe lângă slăbirea regimului iranian, și neutralizarea programului nuclear și a capacităților de rachete balistice ale Iranului. Totuși, experții consideră că doar atacurile aeriene ar putea să nu fie suficiente pentru a produce o schimbare de conducere la Teheran, în lipsa unei intervenții militare terestre.

În acest context, Donald Trump a declarat luni că Statele Unite ar putea trimite trupe pe teren în Iran, „dacă va fi necesar”.