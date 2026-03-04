Un iranian ar fi pus la cale asasinarea lui Trump, dar a fost ucis. Pentagon: Președintele a avut ultimul cuvânt

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat miercuri că armata Statelor Unite a eliminat un oficial iranian despre care susține că ar fi condus o unitate implicată într-un complot pentru asasinarea președintelui Donald Trump, potrivit Reuters. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit lui Pete Hegseth, operațiunea în urma căreia oficialul iranian a fost ucis a avut loc marți. Secretarul Apărării nu a oferit detalii despre identitatea persoanei vizate, însă a afirmat că aceasta ar fi coordonat o unitate implicată într-un plan de asasinare a liderului american.

„Comandantul unei unităţi care a încercat să îl asasineze pe preşedintele Trump a fost vânat şi ucis. Iranul a încercat să îl ucidă pe preşedintele Trump, iar preşedintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a spus Hegseth într-o conferinţă de presă.

Potrivit sursei citate, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat încă din 2024 punerea sub acuzare a unui cetățean iranian în legătură cu un presupus plan al Corpului Gardienilor Revoluției de a-l asasina pe Donald Trump. La acel moment, Trump fusese ales președinte al SUA, însă nu își începuse încă mandatul.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, secretarul american al Apărării a fost întrebat despre posibila implicare sau influență a Rusiei și Chinei în conflictul din Iran. Hegseth a afirmat că aceste două state nu reprezintă un factor important în operațiunile militare desfășurate de Statele Unite și Israel.

„Problema noastră nu este cu acestea, ci cu ambiţiile nucleare ale Iranului”, a spus secretarul Departamentului Apărării.

Declarația a venit ca răspuns la o întrebare privind mesajul pe care Washingtonul îl transmite Moscovei și Beijingului, considerate aliate ale regimului de la Teheran.

Autoritățile iraniene au negat în trecut acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să organizeze un atentat împotriva lui Donald Trump sau a altor oficiali americani.

În 2024, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un iranian în legătură cu un presupus complot ordonat de Corpul Gardienilor Revoluției pentru asasinarea lui Trump. Teheranul a respins aceste acuzații și a negat că ar fi vizat lideri politici americani.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns între timp în a cincea zi, iar armata americană a anunțat că, de la începutul operațiunilor militare desfășurate împreună cu Israelul, au fost lovite aproape 2.000 de obiective pe teritoriul Iranului.