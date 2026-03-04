EVZ Special

Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol

Comentează știrea
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericolDrona Iran / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Generalul Alexandru Grumaz a analizat, azi, în podcastul lui Robert Turcescu de pe evz.ro războiul din Iran, care ține cu respirația tăiată întreaga planetă. Regimul de la Teheran, chiar dacă este în degringoladă, după uciderea a zeci de lideri, se bazează pe o capacitate impresionantă de rachete și de dorne. Iar pericolul poate să apară în orice moment.

Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol

„Au rachete cu rază scurtă, rachete cu rază medie și rachete cu rază lungă. Ce să facă? O să tragă numai rachete balistice în Israel? Păi au rachete cu rază scurtă și cu rază medie de acțiune. Pe astea unde să le tragă? În bazele militare americane, că au lovit șapte baze militare americane. Ori să le tragă în zonele în care au tot interesul să reducă numărul de turiști”, a explicat generalul Grumaz.

Marele atu al iranienilor este legat de instaurarea panicii. Un răspuns foarte eficient la atacurile venite din partea americanilor și israelienilor. „Pot să creeze un efect psihologic, pentru că la asta se și lucrează”.

Planuri făcute la timp de Teheran

Iranul avea planurile făcute de multă vreme în eventiualitatea începerii unui război. Prioritate a avut lovirea bazelor pe care americanii le dețin în Golful Persic.

Harry Maguire, starul lui Manchester United, condamnat la închisoare cu suspendare
Harry Maguire, starul lui Manchester United, condamnat la închisoare cu suspendare
Philippe Etienne, fost ambasador al Franței la București, despre Ion Iliescu: Liderul istoric al României postcomuniste
Philippe Etienne, fost ambasador al Franței la București, despre Ion Iliescu: Liderul istoric al României postcomuniste

„Teheranul avea planurile unde să ducă aceste război, dinainte. Imediat după începutul confruntărilor cu Israelul, ei și-au făcut aceste planuri. Primele în aceste planuri au fost bazele americane pe care le-au și lovit. Eu nu văd mai departe, deocamdată, până în acest moment, se duce o luptă pe ceea ce a fost. Au două obiective americanii.

O dată, lovirea centrelor de producție, de fabricație a dronelor și rachetelor balistice. Și doi, distrugerea forței navale care este în Golf. Ce înseamnă distrugerea? Ei au lovit câteva nave. Trump s-a lăudat că a distrus toată flota. Păi flota iraniană este compusă din două flote. E flota militară și flota gărzilor revoluționare.

De ce nu sunt atacate porturile

Astea două la un loc au vreo 200 de nave. 11 nave scufundate, chiar dacă sunt din cele mai moderne. Submarin nu înseamnă că flota este dezactivată. Și mai e un lucru, flota militară este compusă din nave fregate, distrugătoare, nave din astea port drone, port elicoptere, nave mari de luptă. În schimb, flota gălzilor revoluționare este o flotă de bărci mici. Sunt vreo 800 și ceva de bărci”, a mai spus Alexandru Grumaz.

Interesant este că americanii nu au atacat porturile și petrolierele, iar generalul Grumaz explică de ce a ținut Washingtonul cont. „Porturile nu sunt atacate, doar porturile militare. Porturile și instalațiile petroliile n-au fost atacate. pentru a nu deranja Beijingul. Pentru că la ora actuală cel mai mare consumator de petrol iranian este Beijingul”.

3
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:35 - Harry Maguire, starul lui Manchester United, condamnat la închisoare cu suspendare
19:26 - Un iranian ar fi pus la cale asasinarea lui Trump, dar a fost ucis. Pentagon: Președintele a avut ultimul cuvânt
19:20 - Philippe Etienne, fost ambasador al Franței la București, despre Ion Iliescu: Liderul istoric al României postcomuniste
19:11 - La câte zile de concediu ai dreptul în România, în funcție de vechime, în 2026
19:02 - Instrumentul gratuit oferit de Google care protejează informațiile. Aproape nimeni nu îl folosește
18:52 - Pete Hegseth susține că victoria este aproape. Decizii de ultim moment luate în Iran. Live Text

HAI România!

Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Grumaz, SRS, Turcescu 2
Grumaz, SRS, Turcescu 2
Grumaz, SRS, Turcescu 3
Grumaz, SRS, Turcescu 3

Proiecte speciale