Fiica lui Cătălin Zmărăndescu, fără adversar. „Nu vrea nimeni să se bată cu ea”

Matilda, fiica cea mică a luptătorului Cătălin Zmărăndescu pare să fie o adevărată războinică. La vârsta ei este triplă campioană europeană și a rămas fără adversari.

Fiica luptătorului se pare că a moștenit talentele tatălui ei, dar și disciplina lui. Astfel că micuța a devenit triplă campioană europeană.

”Fiica mea, la 6-7 ani nu vrea să se bată nimeni cu ea, grupa ei de vârstă. La 8-9 strâmbă din nas, la 10 ani abia îi lasă. Mulți antrenori spun că trebuie să schimb centura Matildei, pentru că are deja peste trei titluri de campioană europeană. Am zis ok, îi schimb centura, ea e la gri cu negru, să o trec la galbenă, dar cu cine se bate?! Și așa nu se bate nimeni cu ea”, a explicat el.

Sportivul a decis ca fiica lui să fie pusă la alte categorii de vârstă. Chiar și așa e complicat să îi găsească adversar. ”Și așa eu o bag tot timpul în categorii de vârstă 9-10 ani și așa o bag în aceste categorii de vârstă cu băieți. Anul acesta am fost 7 competiții internaționale, ne-a costat de ne-a usturat.

În România nu prea am fost la competiții. Cu cine să se lupte în România? Ne-am dus la bulgari, am vrut să mai facem niște extra meciuri. Nu a vrut nimeni să-i lase pe sportivi să lupte cu ai noștri”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.

Marea problemă este că în România sportul nu pare să fie de interes. ”În România totul este la stadiul de provocare și de promisiune. Dar mai mult, niciodată. Am stat foarte mult de vorbă cu Sandra Izbașa și Marius Urzică, ne-am împrietenit.

Nici la cluburile mari nu sunt bani pentru sport. Totuși MAI depune de finanțe, dar uite că... Eu am clubul meu privat, nu am luat niciun cent de la nimeni, nici să-mi premieze sportivi”, a încheiat el.