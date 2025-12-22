Sport

Fiica lui Cătălin Zmărăndescu, fără adversar. „Nu vrea nimeni să se bată cu ea”

Comentează știrea
Fiica lui Cătălin Zmărăndescu, fără adversar. „Nu vrea nimeni să se bată cu ea”Cătălin Zmărăndescu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Matilda, fiica cea mică a luptătorului Cătălin Zmărăndescu pare să fie o adevărată războinică. La vârsta ei este triplă campioană europeană și a rămas fără adversari.

Cătălin Zmărăndescu se chinuie să îi găsească rival

Fiica luptătorului se pare că a moștenit talentele tatălui ei, dar și disciplina lui. Astfel că micuța a devenit triplă campioană europeană.

”Fiica mea, la 6-7 ani nu vrea să se bată nimeni cu ea, grupa ei de vârstă. La 8-9 strâmbă din nas, la 10 ani abia îi lasă. Mulți antrenori spun că trebuie să schimb centura Matildei, pentru că are deja peste trei titluri de campioană europeană. Am zis ok, îi schimb centura, ea e la gri cu negru, să o trec la galbenă, dar cu cine se bate?! Și așa nu se bate nimeni cu ea”, a explicat el.

Crăciun alb în România. ANM anunță zăpadă consistentă în mai multe zone
Crăciun alb în România. ANM anunță zăpadă consistentă în mai multe zone
Explozie în Focșani. Bloc evacuat, pompierii acționează pe toată linia
Explozie în Focșani. Bloc evacuat, pompierii acționează pe toată linia

Alte categorii de vârstă

Sportivul a decis ca fiica lui să fie pusă la alte categorii de vârstă. Chiar și așa e complicat să îi găsească adversar. ”Și așa eu o bag tot timpul în categorii de vârstă 9-10 ani și așa o bag în aceste categorii de vârstă cu băieți. Anul acesta am fost 7 competiții internaționale, ne-a costat de ne-a usturat.

În România nu prea am fost la competiții. Cu cine să se lupte în România? Ne-am dus la bulgari, am vrut să mai facem niște extra meciuri. Nu a vrut nimeni să-i lase pe sportivi să lupte cu ai noștri”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.

Nu se investesc bani în sport

Marea problemă este că în România sportul nu pare să fie de interes. ”În România totul este la stadiul de provocare și de promisiune. Dar mai mult, niciodată. Am stat foarte mult de vorbă cu Sandra Izbașa și Marius Urzică, ne-am împrietenit.

Nici la cluburile mari nu sunt bani pentru sport. Totuși MAI depune de finanțe, dar uite că... Eu am clubul meu privat, nu am luat niciun cent de la nimeni, nici să-mi premieze sportivi”, a încheiat el.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:34 - Fostul lider al grupării criminale Solnețevskaia, mort în timp ce era pe un iaht cu o rudă a lui Putin
09:28 - Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații, la Cotroceni
09:15 - Nuci umplute cu cremă de ciocolată. Rețetă din caietul bunicii
09:09 - Moțiunile simple ale AUR contra ministrului Justiției, Radu Marinescu și celui de Intente, Cătălin Predoiu, depuse la...
08:56 - Crăciun alb în România. ANM anunță zăpadă consistentă în mai multe zone
08:49 - Explozie în Focșani. Bloc evacuat, pompierii acționează pe toată linia

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale