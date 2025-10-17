Monden

Survivor România va fi difuzat din primăvara anului viitor pe un nou post TV

Comentează știrea
Survivor România va fi difuzat din primăvara anului viitor pe un nou post TVTelevizor. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Antena 1 a anunțat că, din 2026, va produce și va difuza formatul Survivor, un reality-show axat pe testarea abilităților sportive și a rezistenței fizice a concurenților. „Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor”, a anunțat postul TV.

Survivor revine de anul viitor la Antena 1

Începând din primăvara anului 2026, emisiunea Survivor, una dintre cele mai urmărite emisiuni din România, va fi difuzată de Antena 1. De asemenea, postul TV a lansat și castingul pentru reality-show.

„Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor”, a anunțat postul TV.

Alte emisiune populare ale postului TV

Mihai Ioniță a anunțat că, prin achiziționarea formatului Survivor, postul își consolidează poziția de lider în producțiile de tip reality-show destinate publicului din România, alături de emisiuni precum Asia Express, Power Couple și Insula Iubirii.

Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași
Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași
Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa superioară. Video
Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa superioară. Video

„Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a afirmat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Ovidiu Măcinic, câștigătorul Survivor România 2025

Marea finală Survivor România 2025 a fost câștigată de Ovidiu Măcinic, cunoscut ca Uwe Dai, sportiv cu o carieră în judo și deținător al centurii negre 1 Dan. Acesta a obținut trofeul Survivor și premiul de 100.000 de euro.

Printre sportivii cunoscuți care au participat la competiția Survivor se află Mihai Onicaș, Ștefan Ciuculescu și Sebastian Chitoșcă, foști fotbaliști la FCSB, Asiana Peng, Ana Porgras, Ștefania Stănilă și Marian Drăgulescu, foști gimnaști, precum și Cezar Juratoni, fost boxer.

De asemenea, din rândul luptătorilor au participat Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu și Mihai Zmărăndescu, iar Elena Chiriac, fostă campioană de taekwondo, și Robert Niță, fost fotbalist la Rapid, s-au numărat și ei printre concurenți.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:03 - Ingredientul nelipsit din borcanele cu murături ale gospodinelor din Transilvania. Aduce un plus de savoare
08:56 - Eliminarea unui opozant al lui Putin, oprită în ultimul moment, în Franța
08:51 - Cum ni se spurcă trenul vieții
08:42 - Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași
08:36 - Cod galben de ceață în zece județe. Vizibilitate redusă sub 50 de metri în unele zone
08:29 - Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa supe...

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale