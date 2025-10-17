Survivor România va fi difuzat din primăvara anului viitor pe un nou post TV

Antena 1 a anunțat că, din 2026, va produce și va difuza formatul Survivor, un reality-show axat pe testarea abilităților sportive și a rezistenței fizice a concurenților. „Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor”, a anunțat postul TV.

Începând din primăvara anului 2026, emisiunea Survivor, una dintre cele mai urmărite emisiuni din România, va fi difuzată de Antena 1. De asemenea, postul TV a lansat și castingul pentru reality-show.

„Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor”, a anunțat postul TV.

Mihai Ioniță a anunțat că, prin achiziționarea formatului Survivor, postul își consolidează poziția de lider în producțiile de tip reality-show destinate publicului din România, alături de emisiuni precum Asia Express, Power Couple și Insula Iubirii.

„Survivor este o competiție care inspiră, provoacă și unește publicul prin povești autentice, momente de intensitate și emoție reală, Antena 1 menținându-şi astfel angajamentul de a le aduce telespectatorilor divertisment la cel mai înalt nivel”, a afirmat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Marea finală Survivor România 2025 a fost câștigată de Ovidiu Măcinic, cunoscut ca Uwe Dai, sportiv cu o carieră în judo și deținător al centurii negre 1 Dan. Acesta a obținut trofeul Survivor și premiul de 100.000 de euro.

Printre sportivii cunoscuți care au participat la competiția Survivor se află Mihai Onicaș, Ștefan Ciuculescu și Sebastian Chitoșcă, foști fotbaliști la FCSB, Asiana Peng, Ana Porgras, Ștefania Stănilă și Marian Drăgulescu, foști gimnaști, precum și Cezar Juratoni, fost boxer.

De asemenea, din rândul luptătorilor au participat Cătălin Moroșanu, Cătălin Zmărăndescu și Mihai Zmărăndescu, iar Elena Chiriac, fostă campioană de taekwondo, și Robert Niță, fost fotbalist la Rapid, s-au numărat și ei printre concurenți.