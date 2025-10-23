Spectacol în Liga Campionilor. Chelsea, Liverpool și Bayern, victorii la scor. Clasamentul după etapa a treia

Etapa a treia a Ligii Campionilor a oferit o seară spectaculoasă de fotbal, cu goluri multe și răsturnări de situație. Chelsea, Liverpool și Bayern Munchen s-au impus categoric, fiecare marcând de cel puțin patru ori, în timp ce Real Madrid a obținut o victorie la limită în fața lui Juventus Torino.

Chelsea a făcut spectacol pe „Stamford Bridge”, în fața unui Ajax rămas în zece oameni încă din minutul 17, după eliminarea lui Kenneth Taylor. Londonezii au câștigat cu 5-1, impunându-se fără emoții într-un meci controlat de la un capăt la altul.

Marc Guiu a deschis scorul în minutul 18, urmat de Moises Caicedo (27), Enzo Fernandez (penalty, 45), Estevao (penalty, 45+6) și Tyrique George (48). Pentru oaspeți, singurul gol a venit dintr-un penalty transformat de Wout Weghorst (33). Chelsea ajunge astfel la a doua victorie din grupă și urcă în prima jumătate a clasamentului.

După o serie de patru înfrângeri, Liverpool a renăscut în deplasarea de la Eintracht Frankfurt, impunându-se clar cu 5-1. Gazdele au deschis scorul prin Rasmus Kristensen (26), dar „cormoranii” au răsturnat totul până la pauză.

Hugo Ekitike (35), Virgil van Dijk (39) și Ibrahim Konate (44) au punctat în doar zece minute, înainte ca Cody Gakpo (66) și Dominik Szoboszlai (70) să stabilească scorul final. Este a doua victorie pentru echipa lui Klopp în actuala ediție de Champions League.

Campioana Germaniei continuă parcursul perfect în Europa, după 4-0 cu FC Bruges. Bavarezii au avut în teren un debutant de 17 ani, Lennart Karl, care a și deschis scorul în minutul 5, reușind primul său gol în competiție.

Harry Kane (14), Luis Diaz (34) și Nicolas Jackson (79) au completat lista marcatorilor, într-o partidă controlată de la un capăt la altul de trupa lui Thomas Tuchel.

Campioana record a Europei, Real Madrid, a avut de suferit în duelul cu Juventus Torino, dar s-a impus în cele din urmă cu 1-0, grație golului lui Jude Bellingham din minutul 57. Portarii Thibaut Courtois și Michele Di Gregorio au fost cei mai buni oameni de pe teren, menținând scorul strâns până la final.

Sporting Lisabona a obținut o victorie importantă în fața lui Olympique Marseille, scor 2-1, deși a jucat întreaga repriză secundă cu un om mai puțin.

Igor Paixao a deschis scorul pentru francezi, dar portughezii au revenit spectaculos prin golurile lui Geny Catamo (69) și Alisson Santos (86), profitând de inspirația lui Roberto De Zerbi, antrenorul „leilor”.

Două partide s-au încheiat fără goluri: AS Monaco – Tottenham Hotspur și Atalanta Bergamo – Slavia Praga.

Rezultate notabile din celelalte partide

FC Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1

Arsenal – Atletico Madrid 4-0

Bayer Leverkusen – PSG 2-7

Newcastle – Benfica 3-0

PSV – Napoli 6-2

Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4

Villarreal – Manchester City 0-2

Athletic Bilbao – Qarabag 3-1

Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1

Bayern – Bruges 4-0

Chelsea – Ajax 5-1

Eintracht – Liverpool 1-5

Real Madrid – Juventus 1-0

Sporting – Marseille 2-1

Primele opt clasate merg direct în optimile de finală, iar echipele de pe locurile 9–24 vor disputa baraje de calificare. PSG, Bayern, Inter și Arsenal conduc grupa marilor favorite, fiecare cu maximum de puncte (9).

La polul opus, Ajax, Benfica și Olympiakos încă nu au cunoscut gustul victoriei.

1. Paris Saint-Germain – 9 puncte (13-3)

2. Bayern Munchen – 9 puncte (12-2)

3. Inter Milano – 9 puncte (9-0)

4. Arsenal – 9 puncte (8-0)

5. Real Madrid – 9 puncte (8-1)

6. Borussia Dortmund – 7 puncte (12-7)

7. Manchester City – 7 puncte (6-2)

8. Newcastle United – 6 puncte (8-2)

9. FC Barcelona – 6 puncte (9-4)

10. Liverpool – 6 puncte (8-4)