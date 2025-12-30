Alianță surprinzătoare pe scena politică, dacă George Simion pică în sondaje. Călin Georgescu este din nou în centrul atenției

Gigi Becali a lansat public posibilitatea unei alianțe politice cu Călin Georgescu, precizând însă că un asemenea demers ar fi condiționat de anumite evoluții din zona naționalistă a scenei politice. Omul de afaceri a declarat că este dezamăgit de direcția actuală a acestui segment și a sugerat că ar putea face un pas concret doar dacă partidul AUR ar începe să piardă din susținerea electorală.

Becali a afirmat că este dispus să se deplaseze personal la locuința lui Călin Georgescu pentru a-i propune o colaborare politică, dacă va considera că momentul este oportun, notează România TV.

În intervenția sa, Becali a spus că îl consideră pe Călin Georgescu un patriot și a sugerat că acesta ar putea reprezenta o alternativă la actuala conducere a zonei naționaliste. Afaceristul s-a delimitat explicit de liderul AUR, George Simion, subliniind că nemulțumirile sale sunt strict politice și nu personale.

„Dacă Georgescu începe să ia mâna de pe el scade, dacă AUR va fi și va avea în sondaje… eu direct la Argeș mă duc la Georgescu și îi spun: ești patriot, iubești România, hai să facem asta! Decât să fie AUR-ul… nu mai vreau să spun urâte, decât să fie Simion, nu îl jignesc, nu nimic, vorbesc doar chestiune politică, mă duc la poartă la Georgescu”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a susținut că are deja în minte o propunere concretă pentru Călin Georgescu. Aceasta ar presupune crearea unui partid nou, construit în jurul ideii de patriotism, dar diferit de structurile existente. Omul de afaceri a afirmat că nu este interesat de funcții politice și că obiectivul său ar fi exclusiv legat de direcția țării.

„Nu mai vorbi despre credință, ești patriot, hai să facem patriotism și hai să facem un partid! Nu mă interesează nicio funcție, eu sunt leu între câini și vulpe, luați voi funcțiile, vreau să facem ceva cu asta. Dacă văd că încă mai are popularitate o să iau legătura cu el”, a mai spus Becali.

În același interviu, Gigi Becali a vorbit și despre președintele României, Nicușor Dan. Afaceristul a declarat că îl apreciază pe actualul șef al statului pentru atitudinea sa personală, dar a subliniat că, în opinia sa, acesta nu are o înțelegere profundă a funcției pe care o deține.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe, dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit”, a declarat Gigi Becali.