Dacă AUR ar scădea în sondaje, Becali s-ar gudura pe lângă Călin Georgescu

Latifundiarul Gigi Becali a stârnit atenția scenei politice prin declarațiile recente oferite într-un interviu exclusiv jurnalistei Cristina Șincai.

În timpul discuției, Becali a explicat că ia în calcul o colaborare politică cu Călin Georgescu, sub anumite condiții, subliniind că scopul său nu este obținerea unei funcții, ci promovarea patriotismului.

Becali a explicat clar în ce situații ar lua legătura cu Georgescu: dacă AUR ar pierde din popularitate sau dacă acesta s-ar distanța de George Simion.

„Dacă Georgescu începe să ia mâna de pe el scade, dacă AUR va fi și va avea în sondaje… eu direct la Argeș mă duc la Georgescu și îi spun: ești patriot, iubești România, hai să facem asta! Decât să fie AUR-ul… nu mai vreau să spun urâte, decât să fie Simion, nu îl jignesc, nu nimic, vorbesc doar chestiune politică, mă duc la poartă la Georgescu”, a declarat Becali.

În plus, latifundiarul a precizat că are și un discurs pregătit pentru o eventuală întâlnire:

„Nu mai vorbi despre credință, ești patriot, hai să facem patriotism și hai să facem un partid! Nu mă interesează nicio funcție, eu sunt leu între câini și vulpe, luați voi funcțiile, vreau să facem ceva cu asta. Dacă văd că încă mai are popularitate o să iau legătura cu el”.

În interviu, Becali a comentat și acuzațiile conform cărora Georgescu ar fi „omul Moscovei”:

„Poate să fie și omul rușilor, al americanilor, e român decât. Mie mi-a spus un general SRI că e aceeași hidră cu două capete, și ăla al rușilor și ăla… Ce mă interesează pe mine? Ce să facă rușii?”, a afirmat patronul FCSB.

Pe parcursul interviului, Becali și-a exprimat aprecierea și pentru Nicușor Dan, evidențiind simplitatea și modestia acestuia în raport cu alți politicieni.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul Nicușor Dan.

Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe, dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el.

De ce? Smerenia, e smerit”, a explicat Becali.

Latifundiarul consideră că votul acordat lui Nicușor Dan a fost un semnal al electoratului: „Prin votul ăsta a demonstrat că este un popor smerit, a votat unul smerit”.

Declarațiile lui Becali apar într-un moment în care scena naționalistă și politică trece prin reorganizări, iar divergențele dintre lideri devin vizibile.

Propunerea unei alianțe cu Georgescu vine ca un gest de conturare a unei alternative politice bazate pe patriotism, distinctă de AUR și de George Simion.