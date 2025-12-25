Sport

Un nou „premiu" pentru Gigi Becali: „Prostănacul anului"

Un nou „premiu" pentru Gigi Becali: „Prostănacul anului"
Gigi Becali a primit titlul „Prostănacul anului” într-o gală-parodie organizată de IAmSport și prezentată de Radu Banciu, alăturându-se astfel altor personalități din fotbal precum Mihai Stoica, Gigi Nețoiu, Mihai Stoichiță sau Mircea Lucescu.

Gigi Becali, premiat „Prostănacul anului 2025” de Radu Banciu

Gigi Becali a primit distincția „Prostănacul anului” în gala-parodie IAmSport, prezentată de Radu Banciu. El a intrat astfel pe lista unor câștigători de premii nedorite, alături de nume cunoscute din fotbalul românesc.

Alți membri ai listei au fost desemnați după categorii similare.Mircea Lucescu a fost desemnat „Dezamăgirea anului”, Gigi Nețoiu „Inutilul anului”, iar Mihai Stoica „Neomul anului”. Evenimentul a atras atenția prin abordarea sa satirică a performanțelor și comportamentelor din fotbal.

Ce zice Radu Banciu despre „premiul” acordat omului de afaceri din Pipera

„Premiul Prostănacul anului 2025” a fost acordat pentru prima dată lui Gigi Becali, la gala-parodie prezentate de Radu Banciu. ”Prostănacul anului 2025, un trofeu la care ar trebui să ținem mai mult decât e cazul, mai ales că s-a prăpădit în 2025 cel care a lansat în eterul politicii românești această denumire. Noi i-am furat licența, ne-am hotărât să preluăm noi această sintagmă.” a declarat Banciu.

fotbal

Fotbal. Sursa foto: Freepik

Organizatorii au prezentat premiul ca un omagiu satiric adus comportamentului public al lui Becali. „Măcar noi să-l încondeiem, la final de an, cu adevăratul trofeu, el reușind pe la alte gale, de joasă amintire, să obțină niște premii, ca Ingemar Stenmark, la schi. În cazul nostru, Gigi Becali și-a ocupat locul pe care îl merita” a continuat Banciu.

Gigi Becali critică lipsa de recunoaștere a contribuțiilor sale la o chilie de la Muntele Athos

Omul de afaceri din Pipera a afirmat că părintele Pimen și alți călugări nu i-au recunoscut implicarea financiară în renovarea unei chilii de la Muntele Athos. Becali susține că a contribuit cu aproximativ 700.000 de euro pentru lucrările necesare.

El a menționat că, în loc să fie evidențiat aportul său în diverse materiale, este prezentat doar ca donator ocazional. Patronul FCSB-ului și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care contribuțiile sale sunt reflectate public.

