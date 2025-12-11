Mircea Lucescu tună și fulgeră după ce a aflat vestea. Selecționerul se plânge că totul e împotriva lui

Mircea Lucescu a luat foc în momentul în care a auzit că Denis Drăguș, atacantul echipei naționalei, a fost suspendat, ieri, pentru două partide. Fotbalistul fusese eliminat în meciul pierdut de „tricolori” în Bosnia, scor 1-3, în preliminariile Campionatului Mondial. Pentru roșu direct, din cauza unei intrări periculoase la un adversar.

Drăguș nu a jucat în meciul cu San Marino (7-1), așa că mai are de stat în confruntarea cu Turcia, de pe 26 martie. Am spus-o de la început. Drăguș a avut vină doar că a sărit cu piciorul sus, dar cel care a periclitat situația a fost adversarul, fundașul central. Sau a făcut special asta? Drăguș nu a avut nicio intenție să-l lovească, a vrut doar să controleze mingea, iar adversarul a venit din spate. Mi se pare exagerat”, a spus Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

Selecționerul consideră că naționala a fost dezavantajată constat de arbitraje.

„Dacă se analiza bine se vedea foarte clar, în opinia mea, că nu a fost vinovat pe măsura eliminării. Ținând cont ce se întâmplase cu Tabakovic și Marius Marin, că i-a rupt urechea cu puțin timp înainte. Fusese clar, cu sânge, iar aici nu a fost nimic. Așa s-a întâmplat în ultimul timp, iar toate deciziile au fost luate împotriva noastră. Îmi pare rău că spun asta.”

„Il Luce” a reclamat și problemele pe care naționala le-a avut pe terenurile din Kosovo și Bosnia și care ar fi trebuit sancționate de UEFA.

„Toate lucrurile acestea sunt prea multe. Nu mai vorbesc despre fluierăturile incredibile pe care le-am avut în Kosovo și Bosnia. Nu s-a luat nicio măsură. La noi, pentru că au strigat câțiva Serbia, Serbia, s-au plătit niște amenzi imense. Lucrurile nu sunt în regulă, iar noi nu suntem destul de categorici pentru a protesta”.