Prin ce trec pacienții atrași de mirajul serviciilor medicale din Turcia. Chirurg: Își pun sănătatea în pericol pentru 1.000 de euro în plus

Atrași de tarifele clinicilor din Turcia, mulți români cu probleme de greutate aleg să călătorească în străinătate pentru operația de micșorare a stomacului. Dincolo de ofertele care par accesibile la prima vedere, pacienții se pot confrunta cu un alt val de probleme. Chirurgul Bogdan Smeu a explicat, exclusiv pentru EVZ, că aceste decizii pot avea consecințe serioase asupra sănătății pe termen lung.

Potrivit medicului, Intervențiile pentru scăderea în greutate necesită monitorizare pe termen lung, iar lipsa acesteia duce la diverse carențe după pierderea în greutate.

„Avem două categorii de pacienți. Cei care caută un preț mai ieftin și foa­re dau se un spital unde serviciile medicale sunt impecabile și au chirurgi cu experiență și programe deosebite, dar se vor trezi în situația în care nu pot să facă urmărirea post-operatorie. Intervențiile care presupun scăderea în greutate presupun urmărirea post-operatorie pe termen lung. Nemaifiind monitorizați, pacienții ajung să facă tot felul de carențe după scăderea în greutate”, spune chirurgul.

Medicul atrage atenția că scopul intervenției chirurgicale nu este doar eliminarea kilogramelor în plus, ci atingerea unei greutăți normale în siguranță, sub supravegherea medicilor. Chirurgul a adăugat că aceștia sunt pacienții mai norocoși, însă mulți ajung ulterior în programele de urmărire din România, în spitalele care dețin astfel de centre.

„Lipsa acestui program va pune un preț mare de plătit asupra stării lor de sănătate pe termen lung. Pentru că una este să scazi în greutate cu ajutorul unei echipe care se ocupă de pacient și altceva să ajungi slab și bolnav, cu păr căzut, cu carențe de vitamine B, cu anemie, cu lipsă de calciu, cu lipsă de energie. Scopul intervenției chirurgicale nu este doar acela de a elimina kilogramele în plus, ci de a ajunge la greutatea normală în siguranță, ținut de mână. Aceștia sunt pacienții mai norocoși, dar mulți dintre ei vin apoi în programele noastre de urmărire din țară, în spitalele care au astfel de centre”, adaugă medicul Bogdan Smeu.

A doua categorie de pacienți se confruntă cu o altă mare problemă: operația de micșorare de stomac este efectuată de chirurgi fără experiență.

Medicul a subliniat că unii chirurgi din Turcia nu au experiență suficientă și realizează intervenții de proastă calitate. În lipsa programelor de monitorizare, pacienții sunt expuși la probleme similare celor întâlnite în trecut în România: fie stomacul este operat prea mare și după câteva luni de pierdere în greutate pacientul nu mai obține rezultate, fie se folosesc proceduri care nu sunt recunoscute la nivel internațional.

„Partea proastă este că există medici din Turcia care nu au foarte multă experiență și fac intervenții de proastă calitate. Și atunci, pe lângă lipsa programelor de monitorizare, există și partea de chirurgie făcută cum se făcea pe vremuri în România. Fie stomace care sunt prea mari făcute și după două-trei luni de scădere în greutate pacientul nu mai are rezultate, fie operează proceduri care nu sunt standardizate la nivel mondial”, mai spune chirurgul.

Medicul a mai spus că astfel de proceduri „inovatoare” sunt testate doar de cei care le practică, fără validare în timp, și expun pacientul la riscuri mari. Unele sunt promovate drept „operații pentru diabet”, pentru a atrage pacienți, deși nu ar trebui efectuate.

Aceste intervenții necesită monitorizare permanentă, iar pacienții vor avea cheltuieli pe tot parcursul vieții, fie pentru controale în Turcia, fie pentru monitorizare în România.

„Fac tot felul de proceduri „inovatoare” în mintea respectivilor, dar care nu au proba timpului și îi expun pe pacienți. Testează tot felul de proceduri, marketându-le cu „operații pentru diabet” și încercând să atragă pacienții spre astfel de intervenții care nu trebuie făcute. Sunt operații cu riscuri mari, care necesită monitorizare pe tot parcursul vieții. Pacientul va avea cheltuieli toată viața, fie pentru a merge în Turcia, fie în România, tot timpul fiind nevoit să meargă la controale, în special bypass-urile sau interpozițiile pe care le fac ei și le marchetează ca fiind pentru diabet”, explică medicul.

Medicul Bogdan Smeu afirmă că, spre deosebire de operațiile mai simple, precum cele de hernie sau colecist, intervențiile bariatrice presupun riscuri majore atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

„Mulți medici de acolo nu îi informează pe pacienți despre riscurile intervențiilor. Pacienții pleacă de acolo cu o pungă de vitamine. Când acea pungă se termină, pacienții nu își mai cumpără pentru că nu au înțeles din dialogul cu medicii sau cu traducătorul că trebuie să urmeze un program foarte strict. Pentru că, dacă pentru o operație banală, cum ar fi cea de hernie sau colecist, te poți duce, pentru aceste intervenții riscurile sunt majore atât pe termen scurt, după operație, pentru că odată externat, am văzut contracte semnate în care spitalul menționa că nu își mai asumă nicio responsabilitate după externare. Pacienții români semnează așa ceva. Imaginați-vă ce se poate întâmpla când apare o problemă, pentru că există o rată de complicații chiar și din mâna celor mai mari chirurgi, iar spitalul spune „nu mai e problema noastră, descurcă-te”, susține el.

Chirurgul Bogdan Smeu a explicat că, deși un pacient poate plăti cu aproximativ 1.000 de euro mai puțin alegând o intervenție în Turcia, costurile pentru tratarea complicațiilor în România pot ajunge la zeci de mii de euro, depășind astfel valoarea intervenției inițiale.

„Pacientul a plătit cu 1.000 de euro mai puțin pentru că s-a dus în Turcia, dar va plăti în țară zeci de mii de euro pentru a fi tratat într-un spital cu experiență. Toate aceste complicații pot costa mai mult decât intervenția propriu-zisă. Noi facem parte din Asociația Română de Chirurgie a Obezității (RSMS). Prin vocea președintelui acestei asociații, oamenii au fost sfătuiți să se informeze mai mult înainte de a face o astfel de intervenție, pentru că avem în țară absolut tot ce ne trebuie. Odată ce pacienții au complicații, spitalele din țară își asumă să le rezolve”, arată el.

Chirurgul a subliniat că, prin Asociația Română de Chirurgie a Obezității (RSMS), pacienții sunt sfătuiți să se informeze temeinic înainte de a lua o astfel de decizie, deoarece în țară există toate resursele necesare și spitalele își asumă rezolvarea complicațiilor.

„În țară, noi stăm la dispoziția pacientului toată viața prin centrele noastre. Este chemat la toate controalele post-operatorii, mai ales în primul an de la operație, când trebuie văzut de medic de patru-cinci ori. După aceea, odată pe an sau oricând la nevoie, pacientul poate să ne contacteze pentru orice problemă. Cei care lucrează în aceste centre sunt la dispoziția pacienților, iar aceștia au acces direct la numărul de telefon al chirurgului. Nu te duci și „bajbi”, „pe cine întreb?” sau „îmi e rușine să întreb”. Pur și simplu ai linie directă cu noi. E adevărat, o să coste cu 1.000-2.000 de euro mai mult decât în Turcia”, continuă medicul.

Chirurgul Bogdan Smeu a explicat că, deși pacienții percep operațiile din Turcia ca fiind mai ieftine, în realitate costul total este similar cu cel din România, diferența de preț fiind acoperită de statul turc.

„De fapt, acolo operațiile nu costă mai puțin decât în România. Pacientul plătește mai puțin, diferența fiind acoperită de statul turc. Ei au niște protocoale și, am înțeles, vor să aducă moneda euro în țară, unde valuta lor a suferit mult. Sunt zeci de firme care intermediază și caută pacienți din România pentru a-i convinge să meargă acolo. Este o operație care costă destul de mult și, atunci, există o marjă pentru ca țara respectivă să obțină profit, dar când vine vorba de siguranța pacientului, parcă nu te mai gândești că merită să riști pentru 1.000 de euro diferență”, a mai spus medicul.

Mai mult, chirurgul a atras atenția că tratarea complicațiilor implică numeroase cheltuieli, iar în unele cazuri pot ajunge la zeci de mii de euro.

„Am avut pacienți care au venit cu avionul având febră și nu au fost primiți la aeroport. Aceștia au ajuns să plătească în privat la noi, pentru că unele spitale de stat nu au experiență în chirurgia obezității și își limitează responsabilitățile. În majoritatea centrelor din București, prin societatea noastră, o complicație costă câteva zeci de mii de euro. Una este să faci un standard și pacientul să fie înregistrat în registrul național și să fie urmărit, și alta este să nu existe un program de monitorizare pentru el”, a încheiat chirurgul Bogdan Smeu.