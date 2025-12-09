David Popovici, marele star al Galei Sportului Dinamovist. Alături de el a fost halterofila Mihaela Cambei

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, cu un aur și două medalii de argint la Campionatele Mondiale, au fost desemnați luni, la Gala Sportului Dinamovist, cei mai buni sportivi ai clubului Dinamo în 2025. Popovici a declarat că anul 2025 a fost unul important în cariera sa, oferindu-i lecții valoroase și experiențe semnificative.

Înotătorul David Popovici a declarat că 2025 a fost cel mai important an al carierei sale, un an dificil, dar plin de învățături. El a precizat că, deși este întotdeauna plăcut să câștige, lecțiile cele mai valoroase vin din momentele dificile, iar anul acesta a reușit să treacă prin provocări și să obțină victorii.

Cel mai emoționant moment pentru Popovici a fost urcarea pe podium la Campionatul Mondial. Sportivul a explicat că atunci a realizat că ar fi trebuit să aibă mai multă încredere în sine și că poate reuși chiar și atunci când se simte rău înainte de competiție. El a spus că acea experiență reprezintă pentru el adrenalina care îl face să se simtă mai viu ca oricând.

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, cu trei medalii la Campionatele Mondiale, au fost desemnați luni cei mai buni sportivi ai Clubului Sportiv Dinamo. Popovici a afirmat că se simte bine primit și susținut de club, unde activează de aproape cinci ani.

Mihaela Cambei s-a declarat mulțumită de performanțele sale din 2025 și a precizat că își dorește ca anul viitor să se autodepășească. Sportiva a subliniat că sănătatea și pregătirea continuă rămân prioritare pentru performanțele viitoare.

Gimnasta Ana-Maria Bărbosu, transferată de la CSA Steaua, a fost prezentată cu sprijinul Nadiei Comăneci, care a transmis un mesaj video la Gala Sportului Dinamovist. Canotarea Maria Lehaci a declarat că 2025 a fost un an excelent pentru ea și pentru soțul ei, Florin Lehaci, și că se simt mândri să facă parte din familia clubului Dinamo.

Cei mai buni antrenori ai clubului în 2025 au fost desemnați Adrian Rădulescu la înot și Valeriu Calancea la haltere, iar Bogdan Tănase a primit titlul de antrenorul revelație. Formația de handbal masculin a fost aleasă echipa anului, iar voleiul masculin a fost desemnat echipa revelație, în timp ce mai mulți sportivi și juniori au fost premiați pentru performanțele obținute.