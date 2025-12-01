Lecții de încredere, sacrificiu și optimism

„Povestea spune că putem” este cea mai nouă inițiativă Banca Transilvania (BT), lansată cu ocazia zilei României.

Tradiția campaniei BT începe acum 8 ani, prin mesaje inspiraționale și aspiraționale pentru viitorul României și al românilor, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Campania aceasta încearcă să ne facă să ne uităm cu optimism la viitor. Deși poate că România nu trece prin cea mai bună perioadă acum, știm sigur că am trecut și prin etape mai grele.

Mesajul său principal este ideea de REVENIRE, care inevitabil apare de fiecare dată după momentele grele, momente, prin care am trecut cu toții de-a lungul timpului.

Pentru ilustrarea mesajului și pentru întărirea lui, campania prezintă cinci povești personale ale unor persoane publice care au depășit momente dificile.

Campanie de 1 Decembrie

Campania de 1 Decembrie face o analogie potrivită cu sportul – acolo unde poți să pierzi multe meciuri, însă tot să devii campion; sunt povești despre schimbare, sacrificiu, încredere, revenire.

Campania se concentrează pe destinul plin de sacrificii și succes al unora dintre cele mai cunoscute personalități sportive ale României, care au continuat să muncească și să creadă în forțele proprii, ajungând să aibă niște povești de succes: Gheorghe Hagi - regele fotbalului românesc, Simona Halep – lideră a clasamentului tenisului mondial, Mihai Covaliu - multiplu medaliat la Jocurile Olimpice la scrimă, Tibi Ușeriu - ultramaratonist și cofondator al proiectului ”Via Transilvanica” și – surpriza campaniei – Nadia Comăneci (cel mai mare simbol al gimnasticii din România.

