Actualitate

Lecții de încredere, sacrificiu și optimism

Comentează știrea
Lecții de încredere, sacrificiu și optimism
Din cuprinsul articolului

„Povestea spune că putem” este cea mai nouă inițiativă Banca Transilvania (BT), lansată cu ocazia zilei României.

Mesaje inspiraționale și aspiraționale pentru viitorul României

Tradiția campaniei BT începe acum 8 ani, prin mesaje inspiraționale și aspiraționale pentru viitorul României și al românilor, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Campania aceasta încearcă să ne facă să ne uităm cu optimism la viitor. Deși poate că România nu trece prin cea mai bună perioadă acum, știm sigur că am trecut și prin etape mai grele.

Cinci povești personale ale unor persoane publice care au depășit momente dificile

Mesajul său principal este ideea de REVENIRE, care inevitabil apare de fiecare dată după momentele grele, momente, prin care am trecut cu toții de-a lungul timpului.

Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demisionează
Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demisionează
Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață
Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață

Pentru ilustrarea mesajului și pentru întărirea lui, campania prezintă cinci povești personale ale unor persoane publice care au depășit momente dificile.

Campanie de 1 Decembrie

Campania de 1 Decembrie face o analogie potrivită cu sportul – acolo unde poți să pierzi multe meciuri, însă tot să devii campion; sunt povești despre schimbare, sacrificiu, încredere, revenire.

Campania se concentrează pe destinul plin de sacrificii și succes al unora dintre cele mai cunoscute personalități sportive ale României, care au continuat să muncească și să creadă în forțele proprii, ajungând să aibă niște povești de succes: Gheorghe Hagi - regele fotbalului românesc, Simona Halep – lideră a clasamentului tenisului mondial, Mihai Covaliu - multiplu medaliat la Jocurile Olimpice la scrimă, Tibi Ușeriu - ultramaratonist și cofondator al proiectului ”Via Transilvanica” și – surpriza campaniei – Nadia Comăneci (cel mai mare simbol al gimnasticii din România.

Mai multe despre campania BT, aici.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:43 - Trump, ultimatum pentru Maduro. Liderul SUA îi oferă liberă trecere dictatorului comunist din Venezuela dacă demision...
08:37 - Se circulă cu dificultate în mai multe localități din țară. ANM a emis Cod galben de ceață
08:35 - Lecții de încredere, sacrificiu și optimism
08:29 - Criza apei potabile din Prahova. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut să se furnizeze apă menajeră, ignorând pe...
08:22 - Masacru într-o bază militară din Rusia. Un fost prizonier de război, proaspăt eliberat de ucraineni, și-a executat șa...
08:16 - Parada de Ziua Națională. Programul și restricțiile de trafic în Capitală

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale