Gigi Becali încasează mii de euro de la stat. Ce pensie are omul de afaceri

Gigi Becali încasează o pensie generoasă din partea statului român, pe lângă salariul de parlamentar. Omul de afaceri primește o pensie specială pentru mandatul de europarlamentar exercitat între 7 iunie 2009 și 8 ianuarie 2013. Conform declarației de avere, în 2024, pensia era de aproximativ 6.000 de lei pe lună. Totuși, începând cu 1 august, pensiile care depășesc 3.000 de lei sunt taxate cu 10%, ceea ce i-a redus venitul lunar la circa 5.700 de lei.

Pe lângă pensie, Becali încasează și indemnizația de deputat în Parlamentul României. În decembrie 2025, un parlamentar primea un salariu brut de 18.720 de lei, adică un venit net de aproximativ 11.000 de lei, echivalentul a circa 2.200 de euro, arată România TV.

Becali recunoaște că suma este exagerată raportat la activitatea sa parlamentară.

„Le-am zis: Ce-mi dați, bă, atâția bani? Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani!”, a declarat el recent.

În privința studiilor, Becali susține că a urmat Facultatea de Drept a Universității Ecologice.

„La facultatea de Ecologie eu am ajuns în anul 3 fără să știe unde este. M-am înscris acolo, luam note și de 9. (n.r. Este ilegal să promovați fără să vă prezentați la un examen sau să se pună note în lipsă) Păi, da, eu recunosc, dar s-a prescris că e de 20 de ani, din 2004. (n.r. notele v-au fost puse din drag sau ați plătit?) Nici nu mai țin minte cum le-am luat. Poate el a făcut-o (n.r. Marcel Ciolacu), eu nu o recunosc în CV, pentru că eu nu am făcut-o, că era la mișto”, a spus Becali în Parlament.

Averea latifundiarului este una impresionantă. Conform declarației de avere de pe site-ul oficial al Camerei Deputaților , patronul FCSB deține peste 15 hectare de teren în Ilfov, circa 90 de hectare intravilan și extravilan în zona Pitești și alte 50 de hectare în Vâlcea.

În portofoliul imobiliar se mai regăsesc locuințe în Voluntari și Iași, iar în conturile bancare are peste 560.000 de lei. Sumele împrumutate propriilor firme, inclusiv FCSB, depășesc 45 de milioane de euro.