Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie

Gigi Becali a anunțat că urmează să se întâlnească cu Călin Georgescu pentru a discuta un posibil proiect politic comun. Becali a mai spus că îl consideră pe Georgescu nevinovat „în fața poporului român” și a susținut că acesta nu ar putea fi trimis la închisoare dacă se bucură de susținerea publicului.

Patronul FCSB a mai declarat că o alianță politică cu Georgescu ar produce un rezultat electoral de 70% la viitoarele alegeri.

„O să mă întâlnesc cu Călin Georgescu și vom vedea cum ne înțelegem. Dacă mă asociez cu el, 70% la alegeri și gata, scapă și el de pușcărie. Eu și așa n-am nevoie de funcții.”, a spus Becali la România TV.

Becali a declarat că, în opinia sa, Călin Georgescu s-a folosit inteligent de aparițiile publice și de expunerea mediatică pentru a-și crește notorietatea: „Georgescu noi credeam că ei îl folosesc, dar a fost deștept, s-a folosit el de ei. Știa că sunt falși și s-a folosit de ei cât a putut”.

Referindu-se la dosarele care îl vizează pe Călin Georgescu, Gigi Becali a spus că popularitatea acestuia ar face imposibilă o eventuală condamnare, susținând că în democrație încrederea publicului ar trebui să aibă un rol esențial: „Dacă vorbim de democrație, în momentul când dosarele lui Georgescu devin publice. Dacă are aceeași popularitate și dacă încă îl mai iubesc oamenii nu poți fi împotriva poporului.

Dacă are 60-70% în sondaje, nu poți să bagi la pușcărie un om pe care poporul îl vrea. Ai făcut publice dosarele și oamenii știu de ce și tot îl votează. Păi gata, că nu poți! Dacă le-ai făcut publice și văd probe și își dau seama, e altceva, dar un om susținut de 60-70% dintre oameni, după ce s-au făcut publice infracțiunile lui, apăi nu poți să-l bagi la pușcărie”.