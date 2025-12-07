Călin Georgescu l-a făcut primar la București pe Ciprian Ciucu. Drama din tabăra suveranistă și prăbușirea USR

Cifrele de la București nu arată doar o victorie și trei înfrângeri. Ele descriu o execuție publică, dirijată de cel la care vă așteptați cel mai puțin. Ceea ce s-a întâmplat duminică seară în Capitală rescrie jocurile de putere pentru următorii ani și scoate la lumină un plan cinic, care a eșuat lamentabil. Paradoxal, acest plan a fost dinamitat de către Călin Georgescu, prin declarația ce excludea susținerea AUR și a candidatului Anca Alexandrescu.

Trebuie spus că la alegerile locale parțiale, PSD a câștigat 10 localități din 11 puse la bătaie, plus președinția Consiliului Județean Buzău prin Marcel Ciolacu. AUR, cotat cu 40 la sută în sondaje nu a luat nimic. Ceea ce face ca Bucureștiul să fie un caz care merită analizat aparte.

Am stat până seara târziu să văd rezultatele finale ale numărării votului la București. Presimțeam o surpriză și ea a venit. Ca în urmă cu un an. Numai de data aceasta nici exit-poll CURS-Avangarde nu a surprins-o. Rezultatele lor finale indicau: Ciprian Ciucu - 33,0 %; Daniel Băluță - 26%; Anca Alexandrescu - 20,3 %; Cătălin Drulă 12,6 % Ana Ciceală - 6,0 %.

Numărătoarea AEP arată însă un cu totul alt scor (ora 24.00 - 98 la sută din procese-verbale numărate). Ciprian Ciucu, locul întâi cu un total de 35,83%. Pe locul doi, Anca Alexandrescu a reușit imposibilul, securizând locul cu 22,02% și ținând PSD, reprezentat de Daniel Băluță - 20,58%, pe treapta a treia a podiumului. Umilința este totală și ireversibilă pentru USR: Cătălin Drulă s-a prăbușit la un modest 13,89% un rezultat ridicol pentru pretențiile partidului, fiind hărțuit până la final de Ana Ciceală - 5,85%.

Asistăm la repetarea unui scenariu de coșmar pentru orice realizator de sondaje. Să ai o eroare de 6 la sută la scorul final al votului este greu de explicat chiar și prin “spirala tăcerii”. Dar trecând peste acest aspect, vedem cât de aproape a fost AUR de confiscarea totală a curentului suveranist și de cucerirea Primăriei Capitalei.

Dacă privim cu atenție harta voturilor, devine evident că momentul psihologic care a decis soarta locului întâi nu a fost o dezbatere televizată, ci tăcerea asurzitoare transformată în boicot a lui Călin Georgescu. Prin declarația sa de nerecunoaștere a alegerilor și, mai ales, prin refuzul explicit de a o gira pe Anca Alexandrescu, Georgescu a comis un act de „fratricid politic” calculat la rece. Presupun că a avut motive puternice să o facă...

Pentru nucleul dur al electoratului anti-sistem, cuvântul lui este litera de lege. Când „Mesia suveranist” a spus că scrutinul este o farsă și că nu există o miză reală, a demobilizat instantaneu o falangă critică de alegători radicali. Exact acele câteva procente care i-ar fi permis Ancăi Alexandrescu să treacă de bariera de 25-30% și să pună o presiune reală pe Ciprian Ciucu.

A fost un semnalul clar pe care l-a dat: în felia de electorat marcată de ideea de suveranism nu e loc pentru doi lideri. Călin Georgescu a preferat să pârjolească pământul decât să permită ascensiunea unui rival pe același culoar.

În esență, Călin Georgescu i-a făcut un cadou nesperat lui Ciprian Ciucu, livrându-i victoria pe tavă prin fragmentarea opoziției. Nesusținerea Ancăi Alexandrescu a funcționat ca o frână de mână trasă în plină viteză pentru candidatura acesteia. Electoratul care consumă avid mesajele de pe TikTok ale lui Georgescu a rămas acasă, convins că „jocurile sunt făcute”, lăsând-o pe candidata „Dreptate pentru București” să se bazeze doar pe publicul revoltat de la televizor, nu și pe cel „subteran”, mult mai numeros și mai disciplinat.

Este o lecție dură despre orgoliile din zona suveranistă: fără binecuvântarea „Patriarhului” Georgescu, niciun candidat anti-sistem nu poate spera să dărâme partidele mainstream, iar Anca Alexandrescu a învățat acest lucru pe propria piele, fiind abandonată în „no man's land” exact când avea mai mare nevoie de sprijin. Rețetele de prăjituri pe care le schimbă zilnic, după mărturia ei, cu Cristela Georgescu, nu au fost suficiente.

Dar să lăsăm drama din tabăra suveranistă la o parte și să mai spunem un lucru. Anca Alexandrescu nu a fost singura victimă a jocurilor de putere. USR a terminat această competiție în genunchi, iar Cătălin Drulă a fost victima unei mașinațiuni în care a jucat, voluntar sau nu, rolul de „idiot util”.

Este secretul lui Polichinelle că președintele Dan nu-l înghite pe Ciprian Ciucu. Șeful statului știa că un Ciucu validat de votul bucureștenilor devine automat un rival periculos, un pol de putere în PNL care nu mai ascultă de ordinele „de sus”. Ciucu a câștigat singur, împotriva tuturor. Faptul că a luat fața tuturor fără binecuvântarea prezidențială este o palmă pe obrazul Cotroceniului.

După acest rezultat, USR nu mai este o alternativă, a devenit o anexă. Când electoratul tău educat te părăsește pentru un PNL reprezentat de Ciucu sau fuge scârbit spre independenți, înseamnă că brandul e toxic. Drulă nu a reușit să mobilizeze, a reușit doar să irite.

Atât am avut de spus, la cald, mai mai multe, în zilele următoare...