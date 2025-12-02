Politica

Gigi Becali s-a răzgândit din nou: Îl sprijină iar pe Călin Georgescu...

Comentează știrea
Gigi Becali s-a răzgândit din nou: Îl sprijină iar pe Călin Georgescu...Gigi Becali. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Gigi Becali și-a exprimat luni seară sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care l-a descris drept „un om drept” și cu „o strategie de viitor”. Patronul FCSB a adăugat că intenționează să-l ajute pe Georgescu „să se salveze și să câștige și politic”.

Becali îl sprijină pe Călin Georgescu

Declarația marchează o schimbare semnificativă în atitudinea lui Becali față de Georgescu, despre care anterior comentase că „bate câmpii”. Afaceristul a mai spus că va aștepta mai întâi ca Georgescu să-și rezolve problemele judiciare, pentru ca ulterior să poată discuta despre colaborare.

„Eu o să vorbesc cu el. O să-l mai las puțin, dar apoi o să vorbesc cu el, dar mai întâi să rezolve cu dosarele, să terminăm bâlciul ăsta”, a spus Becali.

Călin Georgescu

Călin Georgescu

„Nu-l poate păcăli nimeni”

Afaceristul a spus că respectă demnitatea lui Georgescu, motiv pentru care crede că acesta va dori să ajungă la un consens. „Pe Georgescu nu-l poate păcăli nimeni. El știe, a văzut sloganurile, știe cine sunt eu și atunci o să vrea să cadă la pace cu mine”, a spus el la România TV.

Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor
Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor

Becali a subliniat importanța capitalului politic și social al lui Georgescu, indicând că trebuie valorificat inteligent. „Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebui să îl speculeze. Eu o să încerc să se salveze și să câștige și politic, și din punct de vedere al libertății. O să încerc să fac asta până la un moment dat”.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: Captură video

Gigi Becali, dispus să-l învețe pe Georgescu

Patronul FCSB a spus și că îl respectă pe Georgescu pentru faptul că „nu este o unealtă” și că n-a ales să candideze la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, el consideră că suveranistul ar trebui să renunțe la anumite exagerări.

„El trebuie să vorbească simplu și adevărat. Când spune ‘lupii nu se vând’, se consideră lup, dar lupii sunt demoni. Eu o să mă întâlnesc cu el și o să-l învăț să nu mai greșească”, a declarat afaceristul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:53 - Cine e românul care a devenit proprietar al celebrei publicații franceze Atlantico
12:47 - DHS și Trump discută o interdicție totală de călătorie pentru țările considerate periculoase
12:41 - Mai mulți oameni de afaceri din Sibiu, trimiși în judecată de DNA
12:35 - Soliști ai Operei Naționale din București, recital la Scala din Milano pe 3 decembrie, în Il Ridotto dei Palchi „Artu...
12:22 - Obiceiul dubios al președintelui Trump. S-a aflat ce face în dormitor
12:16 - Eveniment editorial la Timișoara. „Encyclopaedia Bannatica” reașază Banatul în istoria Europei

HAI România!

Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Proiecte speciale