Gigi Becali s-a răzgândit din nou: Îl sprijină iar pe Călin Georgescu...

Gigi Becali și-a exprimat luni seară sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care l-a descris drept „un om drept” și cu „o strategie de viitor”. Patronul FCSB a adăugat că intenționează să-l ajute pe Georgescu „să se salveze și să câștige și politic”.

Declarația marchează o schimbare semnificativă în atitudinea lui Becali față de Georgescu, despre care anterior comentase că „bate câmpii”. Afaceristul a mai spus că va aștepta mai întâi ca Georgescu să-și rezolve problemele judiciare, pentru ca ulterior să poată discuta despre colaborare.

„Eu o să vorbesc cu el. O să-l mai las puțin, dar apoi o să vorbesc cu el, dar mai întâi să rezolve cu dosarele, să terminăm bâlciul ăsta”, a spus Becali.

Afaceristul a spus că respectă demnitatea lui Georgescu, motiv pentru care crede că acesta va dori să ajungă la un consens. „Pe Georgescu nu-l poate păcăli nimeni. El știe, a văzut sloganurile, știe cine sunt eu și atunci o să vrea să cadă la pace cu mine”, a spus el la România TV.

Becali a subliniat importanța capitalului politic și social al lui Georgescu, indicând că trebuie valorificat inteligent. „Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebui să îl speculeze. Eu o să încerc să se salveze și să câștige și politic, și din punct de vedere al libertății. O să încerc să fac asta până la un moment dat”.

Patronul FCSB a spus și că îl respectă pe Georgescu pentru faptul că „nu este o unealtă” și că n-a ales să candideze la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, el consideră că suveranistul ar trebui să renunțe la anumite exagerări.