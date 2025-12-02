Gigi Becali s-a răzgândit din nou: Îl sprijină iar pe Călin Georgescu...
- Emma Cristescu
- 2 decembrie 2025, 10:51
Gigi Becali și-a exprimat luni seară sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care l-a descris drept „un om drept” și cu „o strategie de viitor”. Patronul FCSB a adăugat că intenționează să-l ajute pe Georgescu „să se salveze și să câștige și politic”.
Becali îl sprijină pe Călin Georgescu
Declarația marchează o schimbare semnificativă în atitudinea lui Becali față de Georgescu, despre care anterior comentase că „bate câmpii”. Afaceristul a mai spus că va aștepta mai întâi ca Georgescu să-și rezolve problemele judiciare, pentru ca ulterior să poată discuta despre colaborare.
„Eu o să vorbesc cu el. O să-l mai las puțin, dar apoi o să vorbesc cu el, dar mai întâi să rezolve cu dosarele, să terminăm bâlciul ăsta”, a spus Becali.
„Nu-l poate păcăli nimeni”
Afaceristul a spus că respectă demnitatea lui Georgescu, motiv pentru care crede că acesta va dori să ajungă la un consens. „Pe Georgescu nu-l poate păcăli nimeni. El știe, a văzut sloganurile, știe cine sunt eu și atunci o să vrea să cadă la pace cu mine”, a spus el la România TV.
Becali a subliniat importanța capitalului politic și social al lui Georgescu, indicând că trebuie valorificat inteligent. „Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebui să îl speculeze. Eu o să încerc să se salveze și să câștige și politic, și din punct de vedere al libertății. O să încerc să fac asta până la un moment dat”.
Gigi Becali, dispus să-l învețe pe Georgescu
Patronul FCSB a spus și că îl respectă pe Georgescu pentru faptul că „nu este o unealtă” și că n-a ales să candideze la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, el consideră că suveranistul ar trebui să renunțe la anumite exagerări.
„El trebuie să vorbească simplu și adevărat. Când spune ‘lupii nu se vând’, se consideră lup, dar lupii sunt demoni. Eu o să mă întâlnesc cu el și o să-l învăț să nu mai greșească”, a declarat afaceristul.
