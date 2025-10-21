Călin Georgescu, sub control judiciar încă 60 de zile. Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale

Judecătoria Sectorului 1 a decis marți prelungirea măsurii controlului judiciar pentru Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe. Fostul candidat la prezidențiale nu are voie să părăsească țara și nu poate posta mesaje cu conținut extremist pe rețelele de socializare.

Judecătoria Sectorului 1 din București a decis marți, 21 octombrie 2025, menținerea măsurii controlului judiciar pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).

Potrivit hotărârii, controlul judiciar este prelungit pentru o perioadă de 60 de zile, iar cererea inculpatului de revocare a măsurii a fost respinsă ca neîntemeiată.

„În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 şi 7 Cpp, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în hotărârea instanței. Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025, fiind acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război și crime împotriva umanității, precum și de promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, în formă continuată — cinci acte materiale, potrivit Parchetului General.

În rechizitoriu se arată că fostul candidat la președinția României ar fi făcut în mod repetat declarații publice, interviuri și postări online prin care glorifica mișcarea legionară și liderii acesteia.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte a considerat că aceste acțiuni au depășit limitele libertății de exprimare, încălcând articolul 369 din Codul penal, care sancționează incitarea la ură sau discriminare, și Ordonanța de Urgență 31/2002, care interzice cultul persoanelor vinovate de crime de război și simbolurile fasciste.

Pe durata controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicții stricte impuse de instanță. Acesta:

nu are voie să părăsească țara fără acordul autorităților judiciare;

nu poate posta pe rețelele de socializare sau în alte spații publice conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist ori xenofob ;

nu poate lua legătura cu martori sau alte persoane implicate în dosar;

trebuie să se prezinte periodic la secția de poliție desemnată și la organele judiciare ori de câte ori este chemat.

Aceste măsuri sunt menite să prevină repetarea faptelor și influențarea anchetei, conform dispozițiilor Codului de Procedură Penală.

Cazul lui Călin Georgescu a devenit public la începutul anului 2023, după mai multe declarații controversate făcute în spațiul public, în care elogia figuri istorice asociate cu mișcarea legionară și făcea referiri la „renașterea morală a neamului” inspirată de „eroii români ai secolului XX”.

În urma acestor afirmații, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a sesizat Parchetul General, care a deschis un dosar penal pentru promovarea ideilor fasciste și antisemite.

Investigațiile au fost extinse în 2024, când procurorii au analizat mai multe apariții media și înregistrări video în care fostul diplomat își exprima opiniile.

Legea română interzice explicit cultul public al persoanelor condamnate pentru crime de război și promovarea simbolurilor fasciste sau legionare.

Conform OUG nr. 31/2002, republicată, constituie infracțiune:

promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste ori xenofobe;

promovarea cultului persoanelor vinovate de crime de război;

utilizarea simbolurilor fasciste, legionare sau hitleriste.

Pedepsele prevăzute de lege variază între 3 luni și 3 ani de închisoare sau amendă penală, în funcție de gravitatea faptelor și de impactul lor public.