Șoșoacă: Georgescu s-a dezis de Simion și favorizează PSD. Păi, nu ți-e rușine?

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a declarat că ar exista o înțelegere între Sorin Grindeanu, șeful interimar al PSD, și George Simion, președintele AUR. Această presupusă înțelegere ar fi motivul pentru care mai mulți parlamentari au părăsit partidul, a spus Șoșoacă, într-un interviu pentru Adevărul.

Întrebată despre situația lui Călin Georgescu în eventualitatea unei colaborări AUR–PSD, Șoșoacă l-a acuzat că s-a dezis de George Simion și de partidul care l-a susținut. „Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a strâns semnături, l-a susținut, a pus oamenii să iasă la mitingurile lui… Cum vii tu acum și te dezici de AUR și de George Simion? Păi nu-ți e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat? Execrabil!”, a spus europarlamentara.

Șoșoacă a insinuat, de asemenea, că Georgescu ar avea legături mai apropiate cu PSD decât cu AUR: „La ultimul interviu ce spune Georgescu? Că nu trebuie refăcute alte partide, ci PSD-ul, cum era pe vremuri. Pe vremuri când domnul Georgescu era membru PSD și conducea Departamentul de Implementare a Agendei 2020 în România? El a implementat Agenda 2020. El a fost directorul Departamentului de Implementare a Agendei 2020 în România. Nu eu, el. El a fost membru PSD”, a completat Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a fost pusă sub urmărire penală pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și pentru promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite. Europarlamentarul a minimizat gravitatea acuzațiilor și a criticat acțiunile procurorilor:

„Vă spun eu care sunt infracțiunile: glorificarea excesivă a trecutului și prezentarea poporului român ca victimă a unor inamici externi. Nu există în legea penală așa ceva. (…) Mă acuză de promovarea cultului morților. Adică că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți. Poftim? Pentru asta trebuie să închizi toată Biserica Ortodoxă Română?”, a afirmat Șoșoacă.

Șoșoacă a mai afirmat că mandatul său nu poate fi pierdut decât în cazul unei hotărâri definitive și doar dacă există o lege pentru ridicarea mandatului. În acest sens, Șoșoacă susține că a cerut intervenție internațională, inclusiv de la ONU.