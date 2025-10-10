AUR, atac după congresul UDMR: Bolojan e slugă până la capăt

Partidul AUR a reacționat dur după momentul petrecut la congresul UDMR, când Sorin Grindeanu, președintele PSD, a părăsit sala în timpul intonării Imnului Ținutului Secuiesc, iar premierul Ilie Bolojan a ales să rămână. Formațiunea condusă de George Simion a lansat un atac direct la adresa șefului Guvernului, afirmând că acesta a fost „slugă până la capăt”, conform unui mesaj publicat pe platforma X.

Vineri, la Cluj-Napoca, în timpul congresului UDMR, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în momentul în care a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc. Evenimentul a început cu interpretarea imnului României, urmat de cel al Ungariei și, în final, de imnul secuiesc.

Grindeanu a participat la ceremonie, însă a ales să iasă din sală pe durata intonării ultimului imn, revenind ulterior pentru a-și susține discursul.

„Bolojan, drepți la intonarea imnului ținutului secuiesc. Slugă până la capăt!", a scris Dan Tanasă pe platforma X.

În cadrul congresului UDMR desfășurat vineri la Cluj-Napoca, Kelemen Hunor i-a adresat premierului Ilie Bolojan un mesaj de apreciere pentru inițierea reformelor statului, oferindu-i totodată sprijinul formațiunii sale.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dragă Ilie, cu PNL avem un istoric lung, un parteneriat foarte lung, încă din anii ’90. (...) Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului, nu e un lucru ușor, chiar e foarte greu. Vreau să te încurajez să o faci până la capăt. O reformă reală, sistemică, la capătul căreia să simțim cu toții că instituțiile statului servesc cetățenii și nu invers”, a transmis liderul UDMR.

Kelemen Hunor i-a transmis premierului Ilie Bolojan că formațiunea sa îi va fi alături în procesul de reformă, afirmând că acesta „poate conta pe UDMR în această bătălie”.

De asemenea, liderul Uniunii i-a adresat un mesaj și președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, mulțumindu-i pentru participare și adăugând, cu umor: „Azi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da”.