Congresul UDMR. Declarațiile politicienilor prezenți la eveniment

La Congresul UDMR, desfășurat vineri în județul Cluj, politicienii români și maghiari au discutat importanța unității în guvernare și a reformelor în administrație și economie. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, l-a felicitat pe premierul Ilie Bolojan pentru „curajul de a începe reforma statului” și a reiterat sprijinul parlamentarilor și miniștrilor. La eveniment au participat premierul Ilie Bolojan, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ministrul Economiei, Radu Miruță, și premierul Ungariei, Viktor Orban.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a adresat vineri, în timpul celui de-al 17-lea congres al formațiunii, un mesaj de susținere premierului Ilie Bolojan, amintind dificultățile procesului de reformă a statului.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dragă Ilie, cu PNL avem un parteneriat lung, un istoric foarte lung, încă din anii ’90 și acum câteva luni am pornit împreună pe un drum greu și lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului. Nu este un lucru ușor, este un lucru chiar foarte greu. ”, a afirmat Kelemen Hunor.

Acesta a mai precizat că UDMR va sprijini toate deciziile care vor fi luate împreună, afirmând că partenerii guvernamentali pot conta pe formațiune ”în această bătălie” și că ”va fi solidară cu toate deciziile adoptate împreună”.

Sorin Grindeanu a reamintit importanța unității în guvernare și a amintit rolul UDMR în coaliție.

„Mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun.” a declarat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că, atunci când vorbește despre loialitate și sprijin pentru proiecte comune, se referă în special la aderarea României la Spațiul Schengen, realizată în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. El i-a mulțumit premierului Viktor Orban pentru sprijinul acordat în acest proces.

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a completat că UDMR aduce echilibru și seriozitate în guvernare, iar aceste calități sunt fundamentale pentru menținerea încrederii între cetățeni și politicieni. Sorin Grindeanu a ieșit din sală în timpul intonării Imnului Ținutului Secuiesc.

Premierul Ilie Bolojan a apreciat contribuția UDMR la buna funcționare a coaliției și a subliniat că, deși există diferențe culturale și tradiționale între români și maghiari, elementele care îi unesc sunt mai puternice.

„Ne uneşte dorinţa de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea şi de a contribui împreună la viitorul nostru european. UDMR a fost şi rămâne o punte între România şi Ungaria, contribuind la bunele relaţii dintre ţările noastre”, a declarat premierul.

Bolojan i-a transmis premierului Ungariei că România și Ungaria sunt strâns legate prin oameni, istorie și economie și că au o responsabilitate comună de a asigura stabilitatea și prosperitatea acestui spațiu european, subliniind necesitatea colaborării și a respectului reciproc între cele două țări.

Primarul Clujului, Emil Boc a declarat că „ a aflat de la români de ce se organizează alegeri în această ţară din patru în patru ani: ca să afle UDMR cu cine guvernează”.

Discursul său a fost rostit la începutul Congresului, unde Boc a amintit de parteneriatul dintre Primăria Cluj-Napoca și UDMR, esențial pentru menținerea unei vieți de calitate pentru locuitorii orașului. În discurs, Boc a explicat că, de peste două decenii, municipiul Cluj a trecut printr-o transformare majoră, devenind „un oraș în care normalitatea este la ea acasă”