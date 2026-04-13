Gol neobișnuit într-un meci din prima ligă paraguayană. Cu ce parte a corpului a marcat un fotbalist, după ce a ratat un penalty

Fază de joc din partida Rubio Ñu - Olimpia Asuncion. Sursa foto: captură video
Un moment rar întâlnit a avut loc într-un meci din prima ligă paraguayană, unde un penalty ratat s-a transformat într-un gol spectaculos după un ricoșeu neașteptat.

O fază neobișnuită a decis o partidă din prima ligă paraguayană

Partida dintre Rubio Ñu și Olimpia Asuncion, disputată duminică în prima divizie paraguayană, a oferit un moment neobișnuit care a atras atenția. Un gol marcat într-o manieră rar întâlnită a influențat desfășurarea jocului, în condițiile în care oaspeții conduceau deja cu 1-0.

Faza s-a petrecut la scurt timp după reluarea jocului. Olimpia Asuncion a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, executată în minutul 56 de Sebastian Ferreira.

Penalty apărat și o intervenție neinspirată a fundașului

Portarul echipei Rubio Ñu, Franco Fragueda, a intuit corect direcția șutului și a reușit să respingă execuția adversarului. Intervenția părea să fi încheiat pericolul.

Un medicament experimental al GSK reduce tumorile avansare și greu de tratat. Ar putea deveni „blockbuster”, spune un cercetător
Un medicament experimental al GSK reduce tumorile avansare și greu de tratat. Ar putea deveni „blockbuster”, spune un cercetător
Elon Musk, după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar: Organizația Soros a preluat Ungaria
Elon Musk, după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar: Organizația Soros a preluat Ungaria

Situația a luat însă o turnură neașteptată imediat după intervenția portarului. Fundașul Fernando „Chapa” Martinez a încercat să îndepărteze mingea din apropierea careului, dar degajarea sa a fost defectuoasă.

Ricoșeul decisiv a adus golul. Fază neobișnuită în prima ligă paraguayană

Mingea respinsă a ajuns din nou în apropierea executantului penalty-ului, care rămăsese în zonă după ratare. În momentul în care fundașul a încercat să degajeze, balonul l-a lovit direct în față pe Sebastian Ferreira și a fost deviat în poartă.

Jucătorul care a ratat penalty a marcat, în cele din urmă, cu fața. Sursa foto: captură video

Astfel, faza începută cu un penalty ratat s-a transformat într-un gol, în urma unui ricoșeu norocos.

Reacțiile jucătorilor după fază au fost vizibile pe teren

După momentul respectiv, Sebastian Ferreira a părut afectat de impact și a avut dificultăți în a-și manifesta bucuria. Imaginile difuzate de Tigo Sports l-au surprins înconjurat de coechipieri, încercând să își revină.

În același timp, fundașul Fernando Martinez a apărut vizibil afectat de eroare, fiind surprins la televiziunea locală cu tricoul tras peste față. Golul a fost al doilea reușit de Sebastian Ferreira în acel meci.

16:28 - Un medicament experimental al GSK reduce tumorile avansare și greu de tratat. Ar putea deveni „blockbuster”, spune un...
16:22 - Schimbare pe piața valutară după alegerile din Ungaria. Forintul a atins cel mai bun curs din ultimii patru ani
16:20 - Elon Musk, după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar: Organizația Soros a preluat Ungaria
16:11 - Haos pe aeroportul din Milano, unde pasagerii au leșinat și au vomat. Care a fost motivul
16:03 - Primul mesaj oficial din Rusia după alegerile din Ungaria. Moscova mizează pe relații „extrem de pragmatice”
15:52 - Jean de la Craiova prins în fapt de soție. Cum a scăpat de furia nevestei înșelate

Sever Voinescu: Să nu dăm vina pe instituții pentru neputințele noastre
Duce UE o politică împotriva creștinismului?
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
