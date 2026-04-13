Gol neobișnuit într-un meci din prima ligă paraguayană. Cu ce parte a corpului a marcat un fotbalist, după ce a ratat un penalty

Un moment rar întâlnit a avut loc într-un meci din prima ligă paraguayană, unde un penalty ratat s-a transformat într-un gol spectaculos după un ricoșeu neașteptat.

Partida dintre Rubio Ñu și Olimpia Asuncion, disputată duminică în prima divizie paraguayană, a oferit un moment neobișnuit care a atras atenția. Un gol marcat într-o manieră rar întâlnită a influențat desfășurarea jocului, în condițiile în care oaspeții conduceau deja cu 1-0.

Faza s-a petrecut la scurt timp după reluarea jocului. Olimpia Asuncion a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, executată în minutul 56 de Sebastian Ferreira.

Portarul echipei Rubio Ñu, Franco Fragueda, a intuit corect direcția șutului și a reușit să respingă execuția adversarului. Intervenția părea să fi încheiat pericolul.

Situația a luat însă o turnură neașteptată imediat după intervenția portarului. Fundașul Fernando „Chapa” Martinez a încercat să îndepărteze mingea din apropierea careului, dar degajarea sa a fost defectuoasă.

Mingea respinsă a ajuns din nou în apropierea executantului penalty-ului, care rămăsese în zonă după ratare. În momentul în care fundașul a încercat să degajeze, balonul l-a lovit direct în față pe Sebastian Ferreira și a fost deviat în poartă.

Astfel, faza începută cu un penalty ratat s-a transformat într-un gol, în urma unui ricoșeu norocos.

După momentul respectiv, Sebastian Ferreira a părut afectat de impact și a avut dificultăți în a-și manifesta bucuria. Imaginile difuzate de Tigo Sports l-au surprins înconjurat de coechipieri, încercând să își revină.

În același timp, fundașul Fernando Martinez a apărut vizibil afectat de eroare, fiind surprins la televiziunea locală cu tricoul tras peste față. Golul a fost al doilea reușit de Sebastian Ferreira în acel meci.