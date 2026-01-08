Elevii revin la cursuri, dar câteva școli rămân închise. Când va fi următoarea vacanță

Elevii se întorc joi, 8 ianuarie, la cursuri, după vacanța de iarnă prilejuită de sărbătorile de sezon, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Joi și vineri, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj din cauza condițiilor meteo, a anunțat MEC.

În județul Hunedoara, vor funcționa online Școala primară „General Berthelot” și Școala gimnazială Răchitova. În Mehedinți, este vizată Școala gimnazială Balta, iar în Sălaj cursurile online vor fi aplicabile la Școala gimnazială nr. 1 Marca, Școala primară Glod și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău.

De asemenea, în județul Galați, cursurile se vor desfășura online joi și vineri la Liceul Tehnologic „Radu Negru”, iar doar joi la Grădinița „Sf. Stelian”, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 30 Galați.

În Prahova, Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești va avea cursuri online în perioada 8 – 16 ianuarie, ca urmare a lucrărilor de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar 2025–2026 este organizat pe perioade de cursuri și vacanțe, după cum urmează:

Intervalele de cursuri sunt:

luni 8 septembrie 2025 - până vineri 24 octombrie 2025;

luni 3 noiembrie 2025 - până vineri 19 decembrie;

joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv până vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;

luni 16 februarie 2026, respectiv luni 23 februarie 2026 sau luni 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare, după caz, până vineri 3 aprilie 2026;

miercuri 15 aprilie 2026 - vineri 19 iunie 2026.

Intervalele de vacanță sunt:

sâmbătă, 25 octombrie 2025 - duminică, 2 noiembrie 2025;

sâmbătă, 20 decembrie 2025 - miercuri, 7 ianuarie 2026;

o săptămână, stabilită de inspectoratele școlare, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

sâmbătă, 4 aprilie 2026 - marți, 14 aprilie 2026;

sâmbătă, 20 iunie 2026 - duminică, 6 septembrie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” au loc în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă, anul școlar durează 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la 5 iunie 2026. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar durează 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la 12 iunie 2026. Pentru clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, și pentru cele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la 26 iunie 2026.