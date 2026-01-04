Final de vacanță cu nervi întinși și claxoane. Coloană de cinci kilometri pe A1

Finalul de vacanță vine la pachet cu nervi întinși la maxim și cozi interminabile pentru mulți români. Coloana de maşini de pe sensul Nădlac – Deva al Autostrăzii A1 se întinde, duminică, pe aproximativ cinci kilometri, la nodul rutier din localitatea Margina, judeţul Timiş. Anunțul a fost făcut de Centrul Infotrafic al Poliției Române.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că este semnalată aglomeraţie pe autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, judeţul Timiş, formându-se coloană de autovehicule de aproximativ 5 kilometri”, a transmis, duminică, Centrul Infotrafic.

Conform sursei, problema a apărut din cauza capacităţii reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina – Coşeviţa.

Conducătorii auto pot folosi rute alternative, în funcţie de destinaţie: DN 7 Arad – Bârzava – Deva sau DN 6 Timişoara – Caransebeş – Drobeta Turnu Severin.

„Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi în trafic pentru fluidizarea circulaţiei, să nu se angajeze în depăşirea coloanelor de autovehicule şi să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă”, au anunțat poliţiştii.

Începând de sâmbătă dimineața, șoferii au circulat în condiții de iarnă de unele șosele din țară. De asemenea, poleiul le-a dat bătăi de cap conducătorilor auto. Sâmbătă, circulația a fost aglomerată pe Valea Prahovei. Cu aceeași problemă se vor confrunta cei care vor pleca de la munte luni dimineața.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va fi, în general, noros, iar precipitațiile se vor extinde în majoritatea regiunilor. La munte vor predomina ninsorile, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei, inițial vor cădea ninsori și lapoviță, urmate de precipitații mixte, favorizând depuneri locale de polei și formarea ghețușului.