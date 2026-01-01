Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie

În 2026, România ar putea atinge un record istoric în ceea ce privește deschiderea de noi kilometri de autostradă și drum expres. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a declarat că vor fi dați în folosință peste 200 km de drum de mare viteză, iar în scenariul optimist, cifra ar putea ajunge la 270 km.

În 2025, au fost inaugurați 146 km.

„Cu siguranţă va fi un an record, pentru că vom depăşi 200 de kilometri de autostradă şi drum expres. Am mai avut 200 de kilometri în 2024, dar de data aceasta depăşim cu siguranţă 200 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care îi vom da în trafic în 2026. Cel mai pesimist scenariu este că depăşim cu puţin 200 de kilometri, cel mai optimist scenariu pe care l-am văzut este să ne situăm undeva la 270 de kilometri de autostradă şi drum expres daţi în trafic anul viitor. (...) Cu siguranţă va fi un an record”, a spus Scrioşteanu la Euronews.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a subliniat că estimările pentru 2026 nu sunt doar simple promisiuni, ci se bazează pe date concrete de pe șantierele deja deschise.

Făcând referire la anul 2025, oficialul a explicat că au fost finalizați 146 km de autostradă și drum expres, reprezentând 10% din totalul drumurilor de mare viteză. Această cifră rămâne însă „sub media optimistă” estimată la începutul anului, întârzierea fiind influențată și de toamna foarte ploioasă, care a afectat planurile constructorilor.

Irinel Scrioșteanu a afirmat că România are „capacitatea administrativă de a construi autostrăzi”, iar eficiența cheltuirii fondurilor va fi „cuvântul de ordine”. Banii trebuie folosiți „mai judicios și prioritizat”, pentru a asigura progresul real pe șantiere.

Printre proiectele de drum de mare viteză care vor fi finalizate anul viitor se numără mai multe tronsoane din jurul Bucureștiului, lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești, care va fi dat în circulație în august-septembrie cu 7-8 luni înainte de termenul contractual, precum și posibil tronsonul de 10 kilometri din autostrada Lugoj-Deva, întârziat anterior din cauza problemelor legate de protecția habitatului urșilor. De asemenea, vor fi finalizate și tronsoane din autostrada Moldovei.