Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor

Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat, miercuri, un nou pas în derularea lucrărilor de proiectare și execuție ale Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț, prin finalizarea atribuirii contractelor de supervizare pentru secțiunea montană Sărățeni–Pipirig (116 km). „Astfel, toate cele patru loturi ale Autostrăzii ,,Unirii” din judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ au contracte atribuite sau semnate pentru supervizarea lucrărilor”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Un nou pas în derularea lucrărilor la A8

„Am făcut, astăzi, un alt pas important pentru derularea lucrărilor de proiectare şi execuţie ale Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, odată cu finalizarea atribuirii contractelor de supervizare pentru secţiunea de munte Sărăţeni-Pipirig (116 km). Astfel, toate cele patru loturi ale Autostrăzii ,,Unirii" din judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ au contracte atribuite sau semnate pentru supervizarea lucrărilor", a scris acesta.

Contractul de supervizare pentru lotul 1C al Autostrăzii A8, atribuit

Ciprian Șerban a declarat că, astăzi, Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (lider) – EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Șirketi drept câștigătoare a contractului pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni–Joseni, cu o lungime de 32,4 kilometri, al Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț.

Potrivit ministrului, tot în această săptămână a fost atribuit contractul de supervizare pentru lotul 2B Grințieș–Pipirig, cu o lungime de 31,5 kilometri, considerat cel mai dificil tronson al autostrăzii, Asocierii Venturo Investment (lider) – Ae Dozoring sro, formată din firme de inginerie din România și Slovacia, desemnată câștigătoare.

„Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru că va monitoriza proiectarea şi execuţia lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor şi a echipamentelor folosite, provocările tehnice fiind semnificative: 180 de poduri şi pasaje şi 38 de tuneluri fiind prevăzute pe acest traseu”, a mai scris ministrul.

Toate contractele pentru secțiunea montană a A8 au fost semnate

Ciprian Șerban a declarat că, anul acesta, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, au fost semnate toate cele patru contracte pentru construirea secțiunii montane a Autostrăzii A8.

„Anul acesta, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, au fost semnate toate cele patru contracte pentru construirea secțiunii de munte a Autostrăzii A8, contracte cu o valoare de 18 miliarde lei, iar începutul lui 2026 va însemna și startul etapei de proiectare pentru această autostradă atât de așteptată”, a scris acesta.

