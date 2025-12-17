Gunoaiele la bloc au devenit o povară financiară și sanitară. Între tarife, contracte publice și un lanț care se rupe între autorități, firme și locatari

Taxa de salubritate plătită de românii care locuiesc la bloc a crescut constant în ultimii ani. Contractele publice, tarifele, penalizările, mirosurile și riscurile pentru sănătate transformă problema gunoiului într-un conflict urban permanent.

În ultimii ani, costul colectării gunoiului pentru locatarii de la bloc a devenit una dintre cele mai apăsătoare cheltuieli lunare. În majoritatea orașelor, plata nu se mai face la grămadă, ci pe persoană sau pe apartament, în funcție de deciziile autorităților locale.

Tarifele sunt stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară care gestionează salubritatea la nivel de județ. În multe zone urbane, taxa lunară depășește deja pragul de 15–25 de lei pe persoană, iar în marile orașe cu sisteme moderne de colectare selectivă s-au atins niveluri și mai ridicate.

Creșterea este justificată de autorități prin costurile de transport, sortare, depozitare, penalizările europene pentru neconformare și investițiile în infrastructura de mediu. Pentru locatari însă, efectul este direct și dureros în bugetul lunar.

Serviciul de salubritate este un serviciu public obligatoriu, gestionat fie direct de primării, fie de asociații de dezvoltare intercomunitară. În aproape toate cazurile, colectarea gunoiului este concesionată unor firme private, prin licitații organizate în sistem electronic.

Contractele sunt atribuite pe perioade lungi, de regulă între 5 și 10 ani. Valoarea lor ajunge frecvent la zeci sau chiar sute de milioane de lei, în funcție de mărimea orașului sau a județului.

În cadrul acestor contracte sunt stabilite tarifele de colectare, frecvența ridicării deșeurilor, obligațiile privind reciclarea, transportul și depozitarea, precum și penalizările pentru nerespectarea obligațiilor.

Problema apare atunci când aceste contracte sunt renegociate sau ajustate ca urmare a creșterii costurilor. Ajustările se reflectă automat în facturile plătite de populație, fără ca locatarii să aibă un control real asupra acestor decizii.

Operatorii de salubritate nu lucrează într-un regim concurențial clasic. În momentul în care câștigă un contract de concesiune, ei devin operatori unici într-o zonă. Practic, nu există competiție directă pe durata contractului.

Veniturile acestora provin din taxele plătite de populație și de agenții economici, iar în multe situații sunt garantate prin contract, indiferent de gradul de satisfacție al cetățenilor.

În plus, în unele județe, firmele de salubritate primesc bani și din bugetele locale pentru acoperirea anumitor costuri sau pentru investiții în infrastructura de colectare.

Astfel, câștigurile sunt relativ predictibile, în timp ce presiunea financiară este transferată direct către populație.

România are obligația, prin legislația națională și europeană, să colecteze separat deșeurile reciclabile. La bloc, acest lucru se realizează prin containere separate pentru hârtie, plastic, sticlă și deșeuri menajere.

În realitate, sistemul funcționează cu dificultăți majore. Spațiile pentru pubele sunt insuficiente, containerele sunt vandalizate, iar amestecarea deșeurilor este frecventă.

În aceste condiții, multe stații de sortare refuză deșeurile neconforme, iar penalizările rezultate din neatingerea țintelor de reciclare sunt suportate, în final, tot de populație, prin creșterea tarifelor.

Nerespectarea țintelor de reciclare duce la penalizări aplicate României la nivel european. Aceste costuri sunt reflectate ulterior în bugetele locale și în tarifele de salubritate.

Practic, cu cât colectarea selectivă e mai slab organizată la nivelul blocurilor, cu atât cresc riscurile de penalizări și, implicit, costurile suportate de locatari.

Astfel, lipsa infrastructurii, lipsa de educație ecologică și dezorganizarea administrativă produc un cerc vicios financiar.

Una dintre cele mai frecvente reclamații ale locatarilor este mirosul persistent din jurul ghenelelor, platformelor de colectare și subsolurilor. Vara, situația devine critică, mai ales acolo unde ridicarea gunoiului nu se face zilnic.

Deșeurile menajere atrag insecte, rozătoare și bacterii. Platformele nesupravegheate devin focare de infecție. În multe cartiere, containerelor le lipsesc capacele funcționale, iar spălarea acestora se face rar.

Mirosul se infiltrează în locuințe, în special în apartamentele situate la parter și la etajele inferioare.

Specialiștii în sănătate publică avertizează că deșeurile menajere nesupravegheate pot favoriza apariția bolilor respiratorii, gastrointestinale și dermatologice.

Rozătoarele care apar în jurul ghenelor pot transmite leptospiroză, salmonella și alte afecțiuni. Insectele pot transporta bacterii periculoase.

În blocurile cu subsoluri infestate din cauza scurgerilor de la platformele de gunoi, riscul sanitar este permanent.

În teorie, responsabilitățile sunt clare. Primăria stabilește cadrul, firma colectează gunoiul, iar asociația de proprietari asigură accesul la platforme și informarea locatarilor.

În practică, fiecare parte pasează responsabilitatea către ceilalți. Primăria invocă existența contractului. Firma invocă neconformarea locatarilor. Asociația invocă lipsa de autoritate asupra operatorului.

Rezultatul este un blocaj administrativ și un haos urban care se vede zilnic în jurul blocurilor.

Legea permite sancționarea locatarilor, asociațiilor și firmelor de salubritate pentru nerespectarea normelor. În realitate, controalele sunt sporadice, iar amenzile se aplică rar.

În multe orașe, poliția locală intervine doar la sesizări punctuale, nu în controale sistematice.

Astfel, senzația de impunitate persistă, iar regulile rămân mai mult pe hârtie.

Gunoaiele la bloc nu mai sunt doar o problemă de igienă, ci una de imagine urbană. Platformele pline, sacii depozitați lângă containere, molozul aruncat ilegal și deșeurile voluminoase abandonate între blocuri definesc peisajul multor cartiere.

Acest aspect influențează direct calitatea vieții, valoarea apartamentelor și atractivitatea zonelor rezidențiale.