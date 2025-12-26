Ungurii ne dau lecții la autostrăzi și râd de noi: România inaugurează ce n-a terminat

Deschiderea noului tronson al autostrăzii A7 a stârnit critici, după ce publicația maghiară VG a susținut că autoritățile române au permis circulația pe un sector de drum rapid înainte de finalizarea lucrărilor, pentru a evita pierderea finanțării europene, calificând situația drept atipică și controversată.

Potrivit sursei citate, România a deschis circulația pe un tronson de aproape 50 de kilometri al autostrăzii A7, între Focșani și Adjud, deși unele lucrări, inclusiv zonele de odihnă, nu sunt încă finalizate. Jurnaliștii maghiari arată că inaugurarea a avut loc în această săptămână, iar decizia ar fi urmărit respectarea termenelor de eligibilitate ale finanțării europene.

„Așa ceva numai în România se putea”, a scris publicația VG.

Deschiderea acestui tronson permite șoferilor să circule fără întreruperi pe aproximativ 250 de kilometri de autostradă, între București și Adjud. În acest context, rețeaua de autostrăzi din România a ajuns la 1.416 kilometri, dintre care 146 de kilometri au intrat în circulație în anul 2025.

VG citează și publicația Economx, care arată că, pentru finalizarea tronsonului Focșani–Adjud până la sfârșitul acestui an, alte proiecte de construcție au fost suspendate temporar. Chiar și după inaugurare, autostrada nu este considerată pe deplin finalizată, în lipsa unor facilități esențiale, precum spațiile de servicii și odihnă.

Autostrada A7 este realizată în principal de compania UMB, controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, considerat unul dintre cei mai importanți antreprenori din infrastructura rutieră din România. Potrivit sursei maghiare, Asociația Pro Infrastructura a semnalat că, conform contractelor semnate în 2022, autostrada A7 ar fi trebuit să ajungă deja în zona Pașcani.

În prezent, mai trebuie construit un tronson de aproximativ 120 de kilometri, iar respectarea termenului-limită de finalizare până la sfârșitul anului 2026 rămâne incertă. Totuși, România ar putea respecta calendarul și utiliza integral fondurile europene de redresare, dacă antreprenorul va deschide noile sectoare etapizat.

Într-un scenariu optimist, autostrada A7 ar putea ajunge până în municipiul Roman în luna august, fără pierderea finanțării din partea Uniunii Europene.