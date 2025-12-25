Social

Zăpadă și polei pe drumuri. Șoferii, sfătuiți să păstreze distanța față de utilaje

Comentează știrea
Zăpadă și polei pe drumuri. Șoferii, sfătuiți să păstreze distanța față de utilajeZăpadă. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, care intervin încă de miercuri seară în zonele afectate de ninsori, avertizează şoferii să nu depăşească utilajele de deszăpezire şi să nu circule foarte aproape de acestea. „Păstraţi distanţa, adaptaţi viteza şi circulaţi prudent”, au anunțat reprezentanții, într-o postare pe Facebook.

Șoferii nu trebuie să depășească utilajele de deszăpezire

DRDP Craiova a transmis joi, în prima zi de Crăciun, că șoferii nu trebuie să depășească utilajele de deszăpezire și nici să circule foarte aproape de acestea, întrucât în fața lor carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, iar astfel de manevre implică riscuri majore.

„Materialul antiderapant poate fi aruncat și poate avaria autovehiculele. Manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă”, se mai arată în postare.

DRDP Craiova a recomandat șoferilor să păstreze distanța, să își adapteze viteza și să circule prudent. „Utilajele acţionează pentru siguranţa dumneavoastră. Păstraţi distanţa, adaptaţi viteza şi circulaţi prudent. Respectând aceste reguli simple, contribuiţi la siguranţa traficului şi la desfăşurarea intervenţiilor în condiţii optime”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 decembrie 2025. Dușmănia, în politică
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 decembrie 2025. Dușmănia, în politică
Cum va fi vremea din țară de Revelion. Zonele în care va ninge în noaptea dintre ani
Cum va fi vremea din țară de Revelion. Zonele în care va ninge în noaptea dintre ani

DRDP: „Recomandăm participanţilor la trafic să circule cu prudenţă”

Până la ora 17.00, în ziua de Crăciun, drumarii au intervenit pe rețeaua de drumuri naționale administrată de DRDP Craiova cu 150 de autoutilaje și au împrăștiat 830 de tone de material antiderapant, respectiv 829 de tone de sare și o tonă de nisip.

Drumarii anunță că cerul este acoperit, se înregistrează ninsori slabe în majoritatea județelor, iar în zona Rânca bate vântul. „Recomandăm participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece”, a mai anunțat DRDP Craiova.

Intervențiile au început din seara de Ajun

La rândul său, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat că intervențiile au început încă din seara de Ajun.

„Ninge fără oprire în tot judeţul încă de noaptea trecută, astfel că peste 100 de muncitori şi zeci de utilaje ale Societăţii pentru Lucrări Drumuri şi Poduri, din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, lucrează pentru a împrăştia material antiderapant şi pentru a se asigura că drumurile judeţene sunt practicabile”, a anunțat președintele CJ Dolj.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:08 - Grupul prorus Noname057(16) revendică atacul care a paralizat Poșta franceză de Crăciun
21:54 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  26 decembrie 2025. Dușmănia, în politică
21:43 - Vedete care urăsc Crăciunul. Evită cu orice preț sărbătorile
21:33 - Fiul lui Zinedine Zidane a ales naționala Algeriei: Bunicul este mândru de decizia mea
21:21 - Cum va fi vremea din țară de Revelion. Zonele în care va ninge în noaptea dintre ani
21:10 - Zăpadă și polei pe drumuri. Șoferii, sfătuiți să păstreze distanța față de utilaje

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

Proiecte speciale