Zăpadă și polei pe drumuri. Șoferii, sfătuiți să păstreze distanța față de utilaje

Oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, care intervin încă de miercuri seară în zonele afectate de ninsori, avertizează şoferii să nu depăşească utilajele de deszăpezire şi să nu circule foarte aproape de acestea. „Păstraţi distanţa, adaptaţi viteza şi circulaţi prudent”, au anunțat reprezentanții, într-o postare pe Facebook.

DRDP Craiova a transmis joi, în prima zi de Crăciun, că șoferii nu trebuie să depășească utilajele de deszăpezire și nici să circule foarte aproape de acestea, întrucât în fața lor carosabilul este acoperit cu zăpadă sau polei, iar astfel de manevre implică riscuri majore.

„Materialul antiderapant poate fi aruncat și poate avaria autovehiculele. Manevrele utilajelor pot fi imprevizibile, iar vizibilitatea este redusă”, se mai arată în postare.

DRDP Craiova a recomandat șoferilor să păstreze distanța, să își adapteze viteza și să circule prudent. „Utilajele acţionează pentru siguranţa dumneavoastră. Păstraţi distanţa, adaptaţi viteza şi circulaţi prudent. Respectând aceste reguli simple, contribuiţi la siguranţa traficului şi la desfăşurarea intervenţiilor în condiţii optime”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Până la ora 17.00, în ziua de Crăciun, drumarii au intervenit pe rețeaua de drumuri naționale administrată de DRDP Craiova cu 150 de autoutilaje și au împrăștiat 830 de tone de material antiderapant, respectiv 829 de tone de sare și o tonă de nisip.

Drumarii anunță că cerul este acoperit, se înregistrează ninsori slabe în majoritatea județelor, iar în zona Rânca bate vântul. „Recomandăm participanţilor la trafic să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece”, a mai anunțat DRDP Craiova.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat că intervențiile au început încă din seara de Ajun.

„Ninge fără oprire în tot judeţul încă de noaptea trecută, astfel că peste 100 de muncitori şi zeci de utilaje ale Societăţii pentru Lucrări Drumuri şi Poduri, din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, lucrează pentru a împrăştia material antiderapant şi pentru a se asigura că drumurile judeţene sunt practicabile”, a anunțat președintele CJ Dolj.