România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova

Republica Moldova. Sfârșitul acestui an aduce o veste majoră pentru infrastructura rutieră din România și Republica Moldova. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8, pe traseul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii până la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8, pe segmentul Moțca – Ungheni, va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe.

Tronsonul 4 se va desfășura între DN 24, în zona municipiului Iași, și Podul peste Prut de la Ungheni, punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova. Costul estimat al proiectului este de 4,7 miliarde de lei, iar durata totală de realizare este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

Un element fără precedent al acestui contract îl constituie faptul că România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul aceluiași proiect, constructorul va realiza și primii cinci kilometri ai Autostrăzii Ungheni – Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni. Reprezentanții CNIR au subliniat că acest pas are o importanță strategică majoră, întrucât leagă direct Republica Moldova de infrastructura rutieră a Uniunii Europene.

Contractul pune un accent deosebit pe legătura cu Podul peste Prut de la Ungheni. Autoritatea contractantă va acorda punctaj suplimentar ofertanților care își vor asuma realizarea, în termen de maximum 18 luni, a segmentului de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut, pentru a asigura o conectare rapidă și funcțională a autostrăzii.

Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni este unul complex din punct de vedere tehnic. Proiectul presupune realizarea a 14 poduri și pasaje, a două tuneluri, dintre care cel mai lung va avea aproximativ 1.700 de metri, precum și a două noduri rutiere importante, unul de perspectivă pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, și nodul rutier Golăiești.

Potrivit autorităților române, anul 2025 reprezintă un moment-cheie pentru Autostrada Unirii A8. Pe aproximativ 230 de kilometri, între Târgu Mureș și Târgu Frumos, au fost deja desemnați constructori, celelalte sectoare aflându-se în diferite etape de licitație. Sectorul montan este în faza de proiectare, iar primele lucrări sunt estimate să înceapă în 2026. Tot anul viitor există șanse reale ca șoferii să circule pe primii kilometri ai Autostrăzii Unirii, în zona Târgu Mureș.

Autostrada Unirii A8 nu mai este doar un proiect pe hârtie, ci o investiție aflată în plină implementare, cu impact major asupra conectivității regionale. Aceasta va lega Moldova de Transilvania și de restul Europei, va facilita transportul și schimburile economice și va crea, pentru prima dată, o legătură rutieră de mare viteză între România și Republica Moldova, prin Podul peste Prut de la Ungheni.