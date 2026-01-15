Încălțămintea potrivită pentru suprafețele înghețate. Ce talpă previne căderile pe gheață

După ninsorile recente și temperaturile extrem de scăzute, străzile și trotuarele din majoritatea orașelor s-au transformat în adevărate capcane de gheață. Inspectoratul pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului crescut de accidente și îndeamnă populația să acorde o atenție sporită încălțămintei. În astfel de condiții, un singur pas greșit poate duce la fracturi și alte traumatisme. Experții recomandă renunțarea la pantofii eleganți și alegerea încălțămintei de iarnă cu talpă aderentă sau a branturilor antiderapante, pentru a preveni căzăturile și a merge în siguranță pe gheață.

Chiar și cei mai eleganți și confortabili bocanci, precum cei din piele sau blană de oaie, folosiți pentru birou sau deplasări scurte în interior, pot deveni periculoși atunci când temperaturile scad sub 0 grade Celsius. Trotuarele acoperite cu gheață sau ploaie înghețată transformă mersul de zi cu zi într-un risc major de alunecare, expunând persoanele la fracturi și accidente, chiar înainte de răsăritul soarelui. În aceste condiții, alegerea unei încălțăminți adecvate devine esențială pentru prevenirea căzăturilor și menținerea siguranței pe stradă.

Nu doar bocancii de blană sau cei eleganți de tip combat pot fi periculoși pe gheață. Chiar și bocancii duck boots, potriviți pentru ploaie, le lipsesc aderența necesară pe suprafețe înghețate, iar cizmele clasice de cauciuc pentru grădină, deși protejează de noroi, nu oferă izolație suficientă pentru temperaturile sub zero grade.

Tocurile înalte și tălpile netede pot deveni extrem de periculoase pe suprafețele înghețate, astfel că specialiștii recomandă purtarea unor bocanci cu aderență bună, care să minimizeze riscul de alunecare. Hannah Furness, fizioterapeut specialist în oncologie, subliniază importanța încălțămintei bine ajustate, cu tălpi adânc profilate, pentru a asigura stabilitate și siguranță în timpul mersului pe gheață și zăpadă.

Pe lângă aderență, suportul pentru gleznă joacă un rol important în prevenirea accidentelor, explică Rick Lovell, directorul companiei de fizioterapie Achieve Health din Midlands. În zilele cu gheață extremă, utilizarea accesoriilor precum vârfurile antiderapante cu clips poate face diferența între o plimbare sigură și o căzătură gravă, reducând considerabil riscul de traumatisme.

O soluție eficientă pentru prevenirea alunecărilor pe gheață o reprezintă pantofii cu vârfuri metalice sau dispozitivele de tracțiune. Pantofii cu vârfuri metalice sunt concepuți special, similar cu pantofii de trail, având vârfuri încorporate în talpă care asigură stabilitate pe suprafețele înghețate. Dispozitivele de tracțiune constau în mâneci anti-alunecare cu „dinți” metalici care se aplică pe pantofii de alergare și pot prinde gheața, prevenind alunecările.

Cu toate acestea, ele reduc funcționalitatea pantofilor de alergare, cresc greutatea acestora și nu sunt recomandate pentru antrenamente sau alergări pe suprafețe dure, fiind potrivite doar în condiții montane sau de gheață. Pantofii de trail reprezintă, de asemenea, o opțiune eficientă pentru deplasările sau alergările pe suprafețe alunecoase, datorită modelului agresiv al tălpii care conferă stabilitate pe zăpadă, umezeală și gheață.

Modelele de calitate includ partea superioară impermeabilă sau membrană Gore-Tex, menținând picioarele uscate pe întreaga durată a alergării fără a sacrifica respirabilitatea.

Pentru a reduce riscul de alunecare pe trotuare înghețate, specialiștii recomandă purtarea încălțămintei cu talpă antiderapantă, mersul lent și atent, distribuirea greutății pe întreaga suprafață a tălpilor și evitarea transportului obiectelor voluminoase. Utilizarea bastoanelor cu vârf antiderapant sau a dispozitivelor speciale pentru pantofi poate crește stabilitatea, iar metodele de prevenire a gheții pe trepte și alei, precum aplicarea sării cu moderație, soluțiile pe bază de oțet, prelatele impermeabile sau covoarele antiderapante, contribuie la siguranță.

În cazul unei căzături, este esențial ca persoana să se mențină relaxată și să absoarbă impactul prin partea laterală a corpului sau prin rostogolire, protejând capul, fața și membrele cu genunchiere și mănuși. Ulterior, trebuie evaluate eventualele răni, aplicată gheață pe zonele afectate și, în caz de durere intensă, fracturi sau lovituri la cap, se impune consult medical urgent, apelând la 112 dacă este necesar, și monitorizarea simptomelor în următoarele 24-48 de ore pentru a preveni complicațiile.