Șapte persoane, la Urgențe după ce au alunecat pe gheață. Avertismentul medicilor

În ultimele zile, șapte persoane cu vârsta de peste 60 de ani au ajuns la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Arad după ce au alunecat pe trotuarele și căile de acces acoperite cu gheață, a anunțat conducerea spitalului. Paciențiiprezentau fracturi, contuzii și luxații, situații care, în cazul persoanelor vârstnice, pot avea complicații serioase.

Reprezentanții spitalului atrag atenția că persoanele trecute de 65 de ani sunt deosebit de expuse riscului de accidente grave. „Alunecările pot provoca fracturi de șold, traumatisme la nivelul coloanei sau leziuni craniene, iar recuperarea în aceste cazuri este dificilă și de durată”, transmit medicii.

Medicii subliniază că prevenția este esențială în această perioadă, când temperaturile scăzute favorizează formarea gheții. Printre măsurile recomandate se numără:

Încălțămintea corespunzătoare: pantofi sau bocanci cu talpă antiderapantă pentru o aderență mai bună pe suprafețele alunecoase.

Mâinile libere: evitarea purtării de bagaje voluminoase sau a telefoanelor în mână pentru a menține echilibrul.

Folosirea bastonului: pentru persoanele în vârstă, un baston cu vârf antiderapant oferă un punct de sprijin suplimentar, reducând riscul căderii.

În situația în care alunecarea nu poate fi evitată, medicii recomandă o reacție precaută. „Dacă căderea are loc, este important să evaluăm starea imediat după impact.

Durerea intensă, dificultatea de mișcare a membrelor, umflăturile, sângerările sau deformările osoase sunt semnale că trebuie cerut ajutor. Dacă nu ne putem ridica singuri, trebuie să apelăm la cei din jur sau să sunăm la 112”, explică reprezentanții spitalului.

Pe lângă prevenirea căzăturilor, specialiștii recomandă protecția împotriva frigului extrem și a umezelii. Îmbrăcămintea călduroasă, mănușile și încălțămintea izolatoare sunt esențiale pentru reducerea riscului de degerături. Hidratarea adecvată joacă, de asemenea, un rol important: consumul de apă, ceaiuri calde și supe nutritive ajută organismul să facă față temperaturilor scăzute.

O dietă echilibrată, bogată în proteine și grăsimi nesaturate, contribuie la menținerea temperaturii corpului și la întărirea sistemului imunitar. Medicii recomandă tuturor, și în special persoanelor vârstnice, să fie prudenți atunci când se deplasează în aer liber în această perioadă, pentru a evita accidentele și complicațiile asociate.