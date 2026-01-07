Zăpada și gheața au provocat șase morți în Europa. Mai multe state, afectate de vreme

Zăpada și gheața au provocat moartea a cel puțin cinci persoane pe șosele din Franța și a unei persoane la Sarajevo, iar marți intemperiile au afectat grav mai multe țări europene, înainte de o nouă înrăutățire a vremii prognozată pentru miercuri, potrivit AFP.

Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte dintre zborurile programate miercuri dimineață pe aeroporturile din Paris, a anunțat marți ministrul francez al transporturilor, Philippe Tabarot.

Anulările, impuse de operațiunile de deszăpezire a pistelor și de degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40% dintre zborurile programate între orele locale 9:00 și 14:00 pe aeroportul Paris-Charles-de-Gaulle și 25% dintre cursele prevăzute între orele 6:00 și 13:00 pe aeroportul Orly, a precizat Tabarot.

Ministrul a „recomandat insistent” evitarea deplasărilor rutiere, miercuri, în regiunea pariziană, din cauza ninsorilor abundente prognozate.

Météo France a anunțat alertă de zăpadă și gheață în 38 de departamente din Franța metropolitană, valabilă pentru o parte a nopții și pe tot parcursul zilei de miercuri, față de 26 de departamente vizate marți.

Marți dimineață, trei persoane au murit în urma a două accidente provocate de prezenţa gheţii în sud-vestul Franței, potrivit autorităților. Două dintre victime au fost implicate într-o coliziune pe autostrada A63, unde s-au ciocnit două autocare și mai multe vehicule, accident în urma căruia patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă.

A treia victimă a murit într-un accident produs pe un drum din apropierea localității Saint-Paul-lès-Dax, fiind vorba, potrivit primăriei, despre un șofer de camion lovit de un autoturism în timp ce încerca să acorde ajutor unui alt camion avariat.

În regiunea Parisului, un șofer a murit în cursul nopții după ce a căzut în râul Marne, iar luni, conducătorul unei dubițe și-a pierdut viața într-o coliziune cu un camion.

În altă parte a Europei, la Sarajevo, unde în weekend s-au înregistrat aproape 40 de centimetri de zăpadă, o femeie a murit la spital după ce a fost lovită de un copac prăbușit luni sub greutatea zăpezii, au anunțat autoritățile.

În regiunea orașului Mostar, din sudul Bosniei, ploile torențiale au dus la revărsarea mai multor râuri. La Blagaj, în apropiere de Mostar, nivelul râului Buna a ajuns la un record de 218 centimetri într-o singură noapte, un nivel nemaiînregistrat de la începutul măsurătorilor, în 1923, potrivit datelor oficiale citate de AFP.

În estul țării, autoritățile au instituit starea de urgență în zona Zvornik, ca urmare a creșterii nivelului râului Drina.

În Serbia, ninsorile au lăsat fără electricitate zeci de sate, iar autoritățile au declarat starea de urgență în unele zone din vestul țării, potrivit postului public RTS. Ploile torențiale au afectat și Albania, unde zeci de gospodării au fost evacuate.

În Ungaria, ministrul construcțiilor și transporturilor, János Lázár, a cerut oamenilor să iasă „doar dacă este absolut necesar”. Ninsorile au perturbat transporturile, iar guvernul a anunțat înființarea unei celule operaționale pentru gestionarea condițiilor meteorologice extreme.

În Regatul Unit, temperatura a coborât până la -12,5 grade Celsius la Marham, în comitatul Norfolk, în estul Angliei, în cursul nopții. În Scoția, peste 300 de școli au fost închise marți, potrivit BBC, iar transporturile rămân perturbate în unele zone, în special pe rețeaua feroviară.

În Țările de Jos, ninsorile abundente au dus, marți, la blocarea a sute de zboruri și la anularea trenurilor și autobuzelor la nivel național. La aeroportul Schiphol din Amsterdam, au fost anulate 600 de zboruri, iar compania Air France-KLM a anunțat că substanțele chimice folosite pentru degivrarea aeronavelor „sunt aproape epuizate”.