Statele Unite impun restricții împotriva oficialilor europeni implicați în cenzura online. Franța cere explicații

Statele Unite au impus interdicții de intrare pe teritoriul lor pentru mai mulți oficiali europeni implicați în cenzura online, declanșând tensiuni diplomatice cu Parisul și un nou conflict transatlantic. Franța a condamnat ferm sancțiunile anunțate de administrația americană împotriva fostului comisar european Thierry Breton și a altor patru oficiali europeni.

Măsurile, anunțate în decembrie 2025, prevăd interdicții de intrare pe teritoriul SUA. Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a criticat decizia Washingtonului și a anunțat că va solicita explicații directe omologului său american în timpul vizitei oficiale programate în ianuarie.

„Voi fi în Statele Unite, peste câteva zile. Mă voi întâlni cu omologul meu, Scott Bessent, și îi voi vorbi despre acest subiect”, a declarat Lescure la postul public France Info, citat de Le Figaro.

Oficialul francez susține că sancțiunile americane reflectă diferențele de viziune dintre UE și SUA privind libertatea de exprimare și reglementarea platformelor online. El a criticat „așa-zisa libertate de exprimare din Statele Unite, care încurajează răspândirea de informații fără discernământ” și a declarat că Europa nu intenționează să renunțe la propriile reguli de cenzură online.

Parisul refuză să cedeze în fața presiunilor americane.

„Nu vom da înapoi și vom continua să aplicăm o reglementare europeană potrivită valorilor europene, chiar dacă aceasta contravine unor convingeri americane de astăzi”, a afirmat ministrul francez.

Fostul comisar european vizat de sancțiuni a avut un rol-cheie în elaborarea Regulamentului privind serviciile digitale, legislație care obligă platformele online să combată conținuturile ilegale și periculoase și să răspundă mai strict pentru moderarea acestora. Washingtonul susține însă că aceste reguli limitează libertatea de exprimare.

La începutul lunii decembrie, Uniunea Europeană a sancționat platforma X, deținută de Elon Musk, cu o amendă de 120 de milioane de euro, prima aplicată în temeiul noii legislații privind serviciile digitale.

Sancțiuni similare au fost impuse și lui Imran Ahmed, director britanic al organizației Center for Countering Digital Hate, și Clare Melford, cofondator al Global Disinformation Index din Marea Britanie.

De asemenea, Anna-Lena von Hodenberg și Josephine Ballon, din Germania, implicate în activitatea organizației HateAid, au primit interdicții de intrare pe teritoriul Statelor Unite. Organizația este cunoscută pentru acțiunile sale împotriva discursului de ură și a dezinformării online.

Potrivit autorităților americane, toate aceste persoane s-au aflat printre susținătorii și promotorii reglementărilor europene privind așa-zisa „combatere a dezinformării și a discursului de ură online”.