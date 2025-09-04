International Franța se pregătește de război și își adaptează deja sistemul medical







Franța se pregătește pentru un posibil conflit de mare amploare în Europa, potrivit unei scrisori interne dezvăluite de Le Canard Enchaîné. Adresat agențiilor regionale de sănătate, documentul emis de Ministerul Sănătății cere spitalelor să fie pregătite să primească zeci de mii de soldați răniți, în contextul unui scenariu militar grav anticipat până în martie 2026.

Măsura, deși preventivă, alimentează neliniștea privind evoluția tensiunilor internaționale.

Scrisoarea, datată 18 iulie 2025, cere autorităților sanitare din întreaga Franță să elaboreze planuri concrete pentru susținerea unui „engagement majeur” al țării într-un conflict potențial.

Conform documentului, se ia în calcul posibilitatea ca Franța să devină o bază logistică pentru un război în Europa, fiind necesară pregătirea sistemului sanitar pentru a trata între 10.000 și 50.000 de soldați răniți, într-un interval cuprins între 10 și 180 de zile.

Ministerul Sănătății solicită crearea unor centre medicale în apropierea porturilor și aeroporturilor principale, pentru a facilita transportul militarilor răniți către țările lor de origine.

De asemenea, sunt prevăzute programe speciale de formare pentru personalul medical, care vor acoperi tratamentele specifice războiului, inclusiv traumele psihice și reabilitarea fizică.

Planurile includ sensibilizarea cadrelor medicale față de condițiile specifice unei perioade de conflit, cum ar fi lipsa resurselor, suprasolicitarea sistemului și potențialele efecte colaterale asupra teritoriului național.

Documentul sugerează că toți profesioniștii din domeniul sănătății ar putea fi integrați în Serviciul de Sănătate al Armatei, indiferent de sectorul în care activează în prezent.

Ministra Sănătății, Catherine Vautrin, intervievată la BFMTV, nu a negat autenticitatea scrisorii.

Ea a subliniat că „este absolut normal ca statul să anticipeze crizele și consecințele acestora”, amintind că spitalele sunt în mod constant antrenate pentru scenarii de urgență, inclusiv epidemii sau dezastre majore.

Oficialii consideră că această abordare face parte din responsabilitatea administrativă centrală.

Un posibil conflit militar de amploare în Europa ar avea consecințe masive nu doar asupra Franței, ci și la nivelul întregii Uniuni Europene.

Transformarea infrastructurii sanitare civile într-una cu rol militar de sprijin ar marca o schimbare majoră în politica de apărare și securitate continentală.

Specialiștii în geopolitică avertizează că astfel de pregătiri reflectă o realitate tensionată, în care scenariile de război nu mai sunt considerate improbabile.

Integrarea sistemului medical civil în strategia militară este un indiciu clar al escaladării situației internaționale.

Franța, fiind o putere nucleară și membră-cheie a NATO, joacă un rol central în posibilele acțiuni de apărare colectivă, iar măsurile prezentate în documentul ministerului sugerează că se ia în calcul un orizont de timp precis: începutul anului 2026.