International Europa își pierde credibilitatea democratică fără o reformă a migrației







Azilul în Europa a devenit un punct de tensiune major, iar lipsa reformelor riscă să submineze însăși existența democrațiilor occidentale, avertizează Hans-Jurgen Papier, fost președinte al Curții Constituționale din Germania, potrivit The Telegraph.

Într-un interviu recent, expertul constituțional a subliniat că deciziile necontrolate ale Curții Europene a Drepturilor Omului (ECHR) și practicile actuale privind azilul afectează încrederea cetățenilor în instituțiile politice și expun statele la riscuri sociale și culturale majore.

Comentariile sale reflectă o schimbare semnificativă a climatului public, de la politica deschisă a lui Angela Merkel la ascensiunea mișcărilor de dreapta populistă, care influențează tot mai mult agenda europeană.

Hans-Jurgen Papier, considerat unul dintre cei mai importanți juriști germani ai ultimei decenii, a subliniat că „există riscuri serioase pentru democrațiile occidentale dacă sistemele actuale de azil nu sunt reformatate rapid”.

Potrivit lui, azilul „necontrolat și necondiționat” a generat o criză de încredere între cetățeni și instituțiile politice tradiționale, iar ECHR, prin deciziile sale, a extins dreptul la azil dincolo de limitele gestionabile de statele membre.

Papier a folosit o metaforă sugestivă: azilul „se așază ca mucegaiul peste puterea politică a statelor de a lua măsuri”.

Aceasta evidențiază sentimentul că instituțiile europene nu mai pot răspunde rapid schimbărilor sociale și culturale aduse de migrația masivă.

În opinia sa, lipsa de reformă în domeniul azilului poate pune în pericol stabilitatea politică și chiar existența democrației în Europa Occidentală.

Germania a trecut printr-o perioadă tumultuoasă în privința azilului și migrației. În timpul mandatului cancelarului Angela Merkel, politica „porților deschise” a atras atenția globală, permițând intrarea unui număr semnificativ de refugiați, în special din Siria.

Această decizie, deși lăudată pe plan internațional, a generat tensiuni interne majore.

Incidentul de la Köln, în noaptea de Revelion 2015-2016, când peste 600 de femei au fost agresate sexual de către migranți, a declanșat un val de critici interne.

Merkel s-a confruntat cu opoziția publică și politică, iar evenimentele următoare, inclusiv atacuri teroriste comise de solicitanți de azil respinși, au accentuat temerile populației.

Astfel, percepția publică asupra politicii de azil s-a schimbat radical, deschizând drumul pentru o abordare mai restrictivă în guvernele ulterioare.

Friedrich Merz, actualul cancelar german, a adoptat o politică mai dură. Recent, a anunțat abolirea regulii care acorda automat un avocat solicitanților de azil care așteptau deportarea, chiar și după ce apelul lor final fusese respins.

Această măsură a fost justificată prin reducerea birocrației și accelerarea proceselor de deportare.

Conform statisticilor guvernamentale, numărul cererilor de azil depuse între ianuarie și iulie 2025 a scăzut cu aproximativ 50% față de anul precedent, reflectând atât impactul politicilor restrictive, cât și diminuarea fluxurilor migratorii din țări precum Ucraina, Afganistan sau Siria.

Papier avertizează că gestionarea deficitară a azilului poate afecta fundamentul democrației europene.

Cetățenii simt că instituțiile politice nu mai pot proteja granițele, reglementa fluxurile migratorii sau integra migranții eficient. Această percepție alimentă sentimentul de neputință și conduce la polarizare politică.

În special, deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului privind azilul au fost percepute de mulți experți ca excesive, deoarece limitează capacitatea guvernelor de a implementa politici proprii.

Papier subliniază că „perspectiva că cei aflați în poziții de responsabilitate politică ar putea schimba acest sistem și să-l adapteze la schimbările fundamentale din condițiile sociale, politice și culturale pare din ce în ce mai dificilă și mai lipsită de speranță pentru mulți oameni”.

Această situație, avertizează el, distruge încrederea cetățenilor în capacitatea instituțiilor de a acționa, punând astfel în pericol însăși existența democrațiilor occidentale.

În context european, această criză de încredere are implicații majore: sprijinul pentru partidele tradiționale scade, iar mișcările populiste de dreapta câștigă teren rapid.

Criza azilului a fost un catalizator major pentru ascensiunea partidelor de dreapta populiste în Europa.

Germania, Franța și Marea Britanie au înregistrat în ultimii ani o creștere semnificativă a sprijinului electoral pentru astfel de formațiuni.

În Germania, Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit cea mai populară opțiune politică, conducând sondajele cu 26% din intențiile de vot, în timp ce creștin-democrații se află pe locul doi cu 24%.

În Franța, partidul de extremă dreapta Rassemblement National a preluat conducerea în sondaje, iar în Marea Britanie, Partidul Reform condus de Nigel Farage a urcat pe primul loc.

Această tendință evidențiază că azilul și imigrația nu mai sunt doar probleme administrative, ci au devenit teme politice majore, influențând agenda electorală și structura puterii în statele europene.

Populiștii de dreapta pledează pentru politici mai stricte privind azilul, inclusiv crearea de centre offshore pentru procesarea cererilor de azil, similar schemei eșuate din Rwanda.

Astfel de inițiative sunt prezentate ca soluții pentru a controla fluxurile migratorii și pentru a proteja stabilitatea socială și economică a statelor membre UE.

Experții și foștii judecători, precum Hans-Jurgen Papier, subliniază că reforma azilului nu este doar o chestiune administrativă, ci o necesitate democratică. Principalele direcții de reformă includ:

Limitarea excesului juridic: Reducerea influenței deciziilor necontrolate ale instanțelor europene asupra politicilor naționale, permițând statelor să gestioneze mai eficient fluxurile migratorii. Accelerarea proceselor de azil: Simplificarea procedurilor birocratice pentru a evita blocarea instanțelor și a prelungi așteptarea pentru solicitările respinse. Integrarea migranților: Implementarea unor programe eficiente de integrare socială și economică, pentru a evita marginalizarea și tensiunile sociale. Protecția granițelor externe: Consolidarea controalelor la frontiere și cooperarea transfrontalieră pentru prevenirea migrației ilegale. Dialog politic și societal: Implicarea cetățenilor și a organizațiilor civile în dezbateri privind azilul și imigrația, pentru a reconstrui încrederea în instituții.

Aceste măsuri, susțin experții, sunt esențiale pentru menținerea stabilității politice și a democrației europene. Fără o abordare coordonată și rapidă, riscul de polarizare și de ascensiune a extremismului politic rămâne ridicat.

În timp ce Germania a adoptat o politică mai restrictivă în ultima perioadă, alte state europene au rămas mai deschise.

Această disparitate creează tensiuni în cadrul Uniunii Europene, deoarece statele membre trebuie să gestioneze fluxurile migratorii în mod coordonat.

Țările nordice, precum Suedia și Norvegia, au menținut politici relativ liberale privind azilul, dar și acestea au început să-și ajusteze regulile în fața presiunii populiste interne.

Italia și Grecia, fiind puncte de intrare pentru migranți, se confruntă cu provocări majore legate de capacitatea logistică și integrarea azilanților.

Astfel, reforma azilului trebuie să fie europeană, nu doar națională. Un cadru comun ar putea preveni dezechilibrele între state și ar putea reduce tensiunile politice interne.

Criza azilului reprezintă un test major pentru democrația europeană. Comentariile lui Hans-Jurgen Papier evidențiază un pericol real: fără reforme eficiente, încrederea cetățenilor în instituții va continua să scadă, iar extremismul politic va câștiga teren.

Reforma azilului nu este doar o chestiune administrativă, ci o condiție esențială pentru stabilitatea socială, economică și politică a Europei.

Statele membre trebuie să găsească un echilibru între respectarea drepturilor omului și menținerea capacității de a controla migrația, pentru a evita o criză democratică de proporții.

În final, azilul european nu mai este doar o politică migratorie, ci un indicator al sănătății democrațiilor occidentale. Capacitatea Europei de a gestiona acest fenomen va determina viitorul democrației pe continent în deceniile următoare.