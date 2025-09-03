Social Mașinile de spălat nu reușesc să elimine agenții patogeni importanți din textile







Conform unui studiu recent condus de Katie Laird de la Universitatea De Montfort și publicat în PLOS One, profesioniștii din domeniul sănătății care își spală uniformele acasă ar putea contribui involuntar la răspândirea bolilor rezistente la antibiotice în spitale.

Faptul că bolile contractate în spitale conțin adesea germeni rezistenți la antibiotice le transformă într-o problemă gravă de sănătate publică.

Multe asistente medicale și alte cadre medicale folosesc mașini de spălat obișnuite pentru a-și spăla uniformele acasă, însă cercetări recente au arătat că germenii se pot răspândi prin haine, ceea ce ridică problema dacă aceste mașini sunt suficient de eficiente pentru a opri transmiterea microorganismelor dăunătoare.

Prin spălarea eșantioanelor de țesături contaminate în apă caldă, cu un ciclu rapid sau regulat, cercetătorii din cadrul noului studiu au evaluat dacă șase tipuri de mașini de spălat la domiciliu au fost capabile să dezinfecteze eficient uniformele personalului medical.

O treime dintre mașini nu au curățat corespunzător hainele în timpul ciclului normal, iar jumătate dintre ele nu au dezinfectat hainele în timpul ciclului rapid.

În plus, oamenii de știință au prelevat probe de biofilme din 12 mașini de spălat. Genele de rezistență la antibiotice și microorganismele posibil dăunătoare au fost descoperite prin secvențierea ADN-ului. Cercetarea a arătat, de asemenea, că bacteriile pot deveni rezistente la detergentul de uz casnic, ceea ce le face mai rezistente la unele antibiotice.

Conform datelor luate împreună, un număr mare de mașini de spălat la domiciliu ar putea să nu fie suficiente pentru curățarea uniformelor personalului medical, ceea ce ar putea duce la răspândirea rezistenței la antibiotice și a bolilor dobândite în spital.

Pentru a se asigura că mașinile de spălat la domiciliu curăță eficient, cercetătorii sugerează actualizarea instrucțiunilor de spălare a rufelor furnizate cadrelor medicale.

Ca alternativă, instituțiile medicale ar putea îmbunătăți siguranța pacienților și opri răspândirea infecțiilor rezistente la antibiotice prin utilizarea de utilaje industriale la fața locului pentru spălarea uniformelor.

„Studiul nostru demonstrează că mașinile de spălat de acasă nu reușesc frecvent să dezinfecteze textilele, permițând bacteriilor rezistente la antibiotice să supraviețuiască”, continuă autorii.

Trebuie să reconsiderăm modul în care spălăm îmbrăcămintea purtată de profesioniștii noștri din domeniul sănătății dacă dorim cu adevărat să combatem rezistența antimicrobiană și răspândirea bolilor infecțioase prin intermediul textilelor, medicalxpress.