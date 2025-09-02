Social Vechile uniforme școlare, tot mai căutate. Părinții din mediul rural, singurii care le cumpără







Discuția despre uniformele școlare revine la fiecare început de an școlar, deși Ministerul Educației nu a impus reguli clare în acest sens. Cei care se opun consideră că uniformele le limitează elevilor libertatea de a-și exprima personalitatea, amintind de vremurile comuniste. Pe de altă parte, cei care le susțin spun că uniformele contribuie la menținerea disciplinei în școli. Dincolo de aceste opinii, vechea uniformă școlară albastră este căutată de tot mai mulți părinți.

Două magazine online au readus pe piață vechile modele de uniforme școlare, iar interesul cumpărătorilor crește pe măsură ce se apropie începutul anului școlar. Chiar dacă prețurile se situează între 210 și 335 de lei, mulți părinți au ales să le cumpere.

Comercianții spun că majoritatea cererilor din din mediul rural.

„Avem multe pe stoc și le vindem la prețul de anul trecut. Sunt făcute la noi în România. (…) Cele mai multe cereri vin de la cumpărători din mediul rural”, ne-a spus administratorul unui magazin.

Având în vedere că mai sunt câteva zile până la începutul de an școlar, comercianții spun că numărul comenzilor ar urma să crească.

„Vrem să scăpăm de stocul pe care îl avem”, a adăugat administratorul magazinului.

În ultimii ani, regula purtării uniformei a fost valabilă în puține unități de învățământ. Fără reguli clare impuse de Ministerul Educației, fiecare unitate de învățământ poate decide dacă adoptă sau nu această practică. La începutul acestui an, ministrul Daniel David spunea că ar încuraja școlile să adopte această practică, însă nu ar dori să o impună din poziția sa de ministru.

De asemenea, Daniel David afirma că nu există studii care să demonstreze eficiența uniformelor obligatorii în școli.

„Mă întreb de ce ar trebui să le impunem, să fie obligatorii. Nu văd de ce. N-avem niciun studiu care să ne arate că ar conta mai mult, că ne ajută la ceva”, explica el.

Pe grupurile de părinți, problema uniformelor este dezbătută pe întreg parcursul anului școlar. Dacă mulți dintre ei sunt de acord cu această idee, alții spun că acestea ar veni la pachet cu o serie de dezavantaje.

„Nu îți ajunge o singură uniformă. Un elev ar trebui să aibă cel puțin două de schimb. Asta implică un cost în plus pentru părinți. Dacă ne gândim și la cheltuielile pentru rechizite și alte nevoi ale elevului, nu se justifică”, ne-a spus un părinte.