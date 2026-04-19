Greșeli care îți pot strica mașina de spălat vase fără să îți dai seama

Mașina de spălat vase a devenit o alegere tot mai frecventă în multe gospodării. Deși modul de folosire pare, în general, ușor de înțeles, întreținerea corectă este la fel de importantă. Unele greșeli făcute în mod repetat pot scurta durata de funcționare a electrocasnicului.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este încărcarea excesivă a coșurilor sau așezarea vaselor prea aproape unele de altele. Potrivit specialiștilor, în această situație jeturile de apă nu mai ajung uniform pe suprafețe, iar brațele de pulverizare pot fi blocate.

În timp, aparatul poate funcționa mai greu, iar depunerile de resturi alimentare rămân pe filtru, pe brațe și în zona de evacuare. Tot aici intră și așezarea incorectă a obiectelor mari, care pot împiedica rotirea brațelor.

O altă greșeală apare când este folosit un detergent care nu este destinat mașinilor automate de spălat vase ori când cantitatea este prea mică sau prea mare. Specialiștii arată că detergentul obișnuit pentru spălat manual produce prea multă spumă, iar excesul poate provoca scurgeri și poate pune presiune pe pompă și pe sistemul de drenaj. La polul opus, o cantitate insuficientă de detergent lasă depuneri, mai ales în zonele cu apă dură.

De asemenea, detergentul vechi sau păstrat în umezeală își pierde din eficiență, iar rezultatul este o spălare slabă și acumularea treptată de reziduuri în interiorul aparatului.

Multe persoane pornesc aparatul regulat, dar uită să curețe filtrul, brațele de pulverizare și garniturile ușii. Potrivit ghidurilor tehnice publicate de producători, filtrul trebuie verificat periodic, fiindcă el reține resturile alimentare care altfel ajung să blocheze evacuarea.

În același timp, orificiile brațelor de pulverizare se pot încărca cu impurități, iar distribuția apei devine inegală. În zonele cu apă dură, depunerile se adună mai repede și pot afecta atât curățarea vaselor, cât și funcționarea aparatului.

Un obicei des întâlnit este spălarea aproape completă a farfuriilor înainte de introducerea lor în aparat. Recomandările arată că resturile solide mari trebuie îndepărtate, însă prespălarea completă nu este, de regulă, necesară.

În plus, folosirea unor produse de prespălare sau a săpunului de vase pe obiecte care ajung apoi în mașină poate lăsa urme de spumă nedorită. Specialiștii avertizează că această spumă poate afecta ciclul normal de spălare și poate provoca revărsări.