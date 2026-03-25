Greșelile care îți golesc rezervorul mai repede decât crezi. Trucurile pe care puțini șoferi le aplică

După valul de scumpiri de la pompă, mulți șoferi din România au renunțat temporar la mașini și au ales mijloacele de transport în comun. De cealaltă parte, cei care sunt nevoiți să facă naveta cu automobilul sau să îi ducă pe cei mici la școală caută soluții pentru a economisi cât mai mult combustibil, fie că este vorba de benzină sau motorină. Experții în domeniul auto atrag atenția că există mai multe greșeli frecvente care fac ca rezervorul să se golească mult mai repede decât ar fi normal. Una dintre cele mai comune este condusul agresiv, potrivit regit.cars.

Accelerările bruște, frânările frecvente și viteza excesivă nu doar că pun presiune pe motor, dar cresc consumul de carburant cu până la 30% în condiții normale de trafic. Un alt factor important îl reprezintă întreținerea necorespunzătoare a mașinii.

Filtrele de aer murdare, presiunea neadecvată în pneuri sau lipsa unei verificări periodice a sistemului de injecție și a bujiilor pot determina motorul să consume mai mult combustibil. Șoferii care ignoră aceste aspecte ajung să alimenteze mult mai des, fără să înțeleagă de ce.

Transportul de obiecte inutile sau încărcarea excesivă a mașinii contribuie, de asemenea, la creșterea consumului de combustibil. În plus, folosirea excesivă a aerului condiționat sau rularea cu geamurile deschise la viteze mari poate reduce eficiența motorului și poate crește consumul de carburant.

Experții recomandă, pe lângă un stil de condus mai economic, și câteva strategii simple pentru a reduce consumul de carburant. Printre acestea se numără planificarea traseelor pentru a evita traficul aglomerat, folosirea corectă a treptelor de viteză și oprirea motorului atunci când mașina stăționează perioade mai lungi.

De asemenea, utilizarea sistemelor electronice de bord care monitorizează consumul poate fi la fel de eficientă.

În ultimele zile, prețurile carburanților au atins un prag record. Marți dimineață, prețul motorinei standard a depășit 10 lei pe litru în București, ajungând la 10,22 lei. Benzina standard se vinde cu 9,28 lei pe litru, iar motorina premium, disponibilă în benzinăriile din Capitală și în marile orașe, a atins 10,60 lei pe litru, conform informațiilor disponibile pe Monitorul Prețurilor.