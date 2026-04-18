Social

Lumea din adâncuri. Descoperirea care ar putea schimba tot ce se știa despre microbi

Comentează știrea
Ocean. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Mai multe roci cu aspect ciudat, asemănător „pielii de elefant”, au scos la iveală forme de viață antice din adâncurile oceanului. În urma unei astfel de descoperiri, realizată pe o formațiune stâncoasă ridată și misterioasă din Maroc, cercetătorii și-au revizuit ipotezele privind mediile în care au trăit microbii preistorici, potrivit ScienceDaily.

Oamenii de știință analizează o nouă ipoteză legată de apariția primilor microbi

Geologul Rowan Martindale a observat în 2016 o placă de rocă sedimentară acoperită de semne neobișnuite, în timpul unei drumeții pe un deal din Maroc. Modelul ieșea în evidență și i-a amintit de covorașele microbiene fosilizate studiate în perioada postuniversitară. Aceste structuri se formează atunci când comunități de microbi cresc pe sedimente, lăsând modele distinctive care, în acest caz, ar putea avea peste 180 de milioane de ani, datând din Jurasicul timpuriu.

Principala provocare a constat în contextul formării ridurilor. Stratul de rocă se afla la aproape 600 de picioare sub suprafața oceanului, în ape adânci, deși astfel de structuri microbiene erau considerate până acum caracteristice zonelor puțin adânci, unde lumina soarelui le permitea microbilor să supraviețuiască și să se ferească de prădători.

Martindale și echipa sa propun însă o explicație diferită. Potrivit acestora, alunecările de teren subacvatice nu au format direct ridurile, ci au adus nutrienți pe fundul mării, stimulând dezvoltarea microbilor. Aceștia obțineau energie prin chemosinteză, folosind substanțe chimice în locul luminii solare, iar compușii toxici eliberați i-ar fi împiedicat pe alți microbi să le perturbe comunitățile.

Formele de viață din adâncuri, sub lupa cercetătorilor

Ecosisteme similare există și în prezent, precum covorașele microbiene care se dezvoltă pe cadavrele de balene scufundate pe fundul mării.

Aceste medii întunecate și bogate în nutrienți le permit microbilor să se dezvolte rapid, oferind o analogie vie pentru ce s-a întâmplat în urmă cu milioane de ani.

Descoperirea poate schimba tot ce se știa despre microbi

Descoperirea din Maroc arată că fosilele microbiene chemosintetice ar putea fi mult mai răspândite decât se credea, însă multe au fost trecute cu vederea sau interpretate greșit ca simple formațiuni fizice. Lipsa unei terminologii clare face dificilă diferențierea între structurile create de organisme și cele rezultate din procese naturale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale