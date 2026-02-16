Experimentul Biosphere, doi ani într-o lume artificială care aproape a scăpat de sub control

Experimentul Biosphere 2 din Arizona a testat dacă oamenii pot trăi într-un ecosistem complet artificial. Opt voluntari au locuit izolați timp de doi ani, dar problemele biologice și psihologice au pus în pericol proiectul.

La începutul anilor ’90, un proiect ambițios încerca să răspundă la o întrebare fundamentală: poate omul să trăiască într-un ecosistem complet închis, fără ajutor din exterior?

Răspunsul urma să vină dintr-o construcție spectaculoasă ridicată în deșertul din Arizona. Complexul se numea Biosphere 2 și era gândit ca o replică artificială a biosferei Pământului — „Biosphere 1”.

În 1991, opt voluntari — patru femei și patru bărbați — au intrat într-un dom de sticlă și oțel de aproximativ trei acri, unde urmau să trăiască timp de doi ani, cultivându-și hrana și reciclând aerul și apa într-un sistem complet închis.

Proiectul a costat aproximativ 200 de milioane de dolari și a fost finanțat de miliardarul Ed Bass, fiind administrat de organizația Space Biosphere Ventures.

Ideea era simplă, dar revoluționară: dacă oamenii pot supraviețui într-un ecosistem artificial pe Pământ, atunci ar putea face același lucru pe Lună sau pe Marte.

Interiorul complexului era o versiune miniaturală a planetei.

Biosphere 2 includea mai multe ecosisteme distincte: pădure tropicală, savană, deșert, mlaștini cu mangrove, un recif de corali și chiar un „mini-ocean”. Exista și o fermă unde voluntarii cultivau hrană.

Teoretic, sistemul trebuia să fie autosuficient. Plantele produceau oxigen, oamenii și animalele produceau dioxid de carbon, iar apa era reciclată continuu.

În practică, natura s-a dovedit mult mai greu de controlat decât credeau inginerii.

Una dintre cele mai mari probleme a apărut la scurt timp după începerea experimentului.

Nivelul de oxigen din interiorul domului a început să scadă constant, până la valori comparabile cu cele întâlnite la altitudini montane ridicate.

Participanții au început să sufere de oboseală, amețeli și dificultăți de concentrare. În final, organizatorii au fost nevoiți să introducă oxigen din exterior pentru a evita o criză medicală.

Acest moment a pus sub semnul întrebării ideea de ecosistem complet autosuficient.

Cauza principală a fost descoperită ulterior: bacteriile din sol consumau mai mult oxigen decât se anticipase, iar betonul din construcție absorbea dioxidul de carbon, perturbând echilibrul gazelor.

Agricultura în interiorul Biosphere 2 s-a dovedit mult mai dificilă decât în simulările inițiale.

Producția de alimente a fost mai mică decât se estimase, iar participanții au trăit constant la limita subnutriției.

Voluntarii au slăbit vizibil și au fost nevoiți să adopte o dietă strictă. Orezul, cartofii și fasolea au devenit baza alimentației zilnice.

În același timp, ecosistemul artificial a început să se schimbe neașteptat.

Multe specii de plante și animale au dispărut, în timp ce insectele — în special furnicile și gândacii — s-au înmulțit excesiv.

Un sistem ecologic real este mult mai stabil decât o replică artificială.

Izolarea a avut efecte puternice asupra participanților.

Opt oameni care trăiesc împreună timp de doi ani într-un spațiu închis reprezintă un experiment psihologic la fel de important ca unul biologic.

Grupul s-a împărțit în două tabere, iar conflictele interne au devenit frecvente.

Diferențele de opinie privind managementul resurselor, munca zilnică și conducerea proiectului au creat tensiuni constante.

Aceste probleme au demonstrat că supraviețuirea într-un ecosistem artificial nu depinde doar de biologie și tehnologie, ci și de psihologia umană.

Experimentul a fost criticat puternic după ce s-a aflat că sigiliul domului fusese deschis în mai multe rânduri, iar unele provizii au fost introduse din exterior.

Un membru al echipei a părăsit temporar complexul din motive medicale și s-a întors ulterior cu provizii, ceea ce a afectat credibilitatea proiectului.

Mulți oameni de știință au considerat că experimentul nu a respectat standardele riguroase ale cercetării științifice.

Cu toate acestea, proiectul nu a fost un eșec total.

Deși prima misiune a fost considerată problematică, Biosphere 2 a devenit ulterior un important centru de cercetare.

Astăzi, complexul este administrat de Universitatea din Arizona și este folosit pentru studii despre schimbările climatice, ecosisteme și agricultură în condiții extreme.

Experimentul a demonstrat un lucru esențial: planeta noastră este un sistem incredibil de complex și fragil.

Crearea unei biosfere artificiale funcționale este mult mai dificilă decât părea în teorie.

Biosphere 2 a fost un amestec de știință, idealism și ambiție tehnologică.

Proiectul nu a reușit să creeze un ecosistem autosuficient, dar a oferit cercetătorilor date valoroase despre interacțiunile dintre atmosferă, sol, plante și oameni.

Mai ales, a arătat că izolarea completă a unei comunități umane produce provocări psihologice majore — o lecție importantă pentru viitoarele misiuni spațiale.

Planeta Pământ rămâne, cel puțin pentru moment, singura biosferă perfect funcțională.

Și probabil cea mai complexă mașinărie naturală pe care o cunoaștem.