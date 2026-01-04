International

Pană uriașă de curent în Berlin. Un presupus atac prin incendiere lasă zeci de mii de locuințe fără electricitate

Pană uriașă de curent în Berlin. Un presupus atac prin incendiere lasă zeci de mii de locuințe fără electricitate
Zeci de mii de germani au rămas fără energie electrică după ce mai multe cabluri de înaltă tensiune au fost grav avariate, iar autoritățile suspectează un posibil atac prin incendiere. Din cauza temperaturilor scăzute, situația ar putea dura până joi, au precizat oficialii citați de The Guardian.

Rețeaua electrică din Berlin a fost puternic avariată

Incidentul a produs pagube majore, iar autoritățile spun că lucrările de remediere vor fi de durată. Lipsa curentului ar putea afecta și încălzirea locuințelor, într-un moment în care capitala Germaniei este acoperită de zăpadă, iar temperaturile se apropie de zero grade.

Sâmbătă dimineață, echipajele de intervenție au fost chemate după ce cablurile aflate pe un pod, în vecinătatea unei centrale electrice, au luat foc. Pompierii au reușit să stingă rapid incendiul, însă efectele au fost ample.

Aproximativ 45.500 de locuințe și 2.200 de companii din sud-vestul Berlinului au rămas fără curent, potrivit operatorului Stromnetz Berlin. Autoritățile au anunțat că aproape 35.000 de gospodării vor fi reconectate abia până joi după-amiază, în timp ce pentru restul alimentarea ar putea reveni duminică dimineață.

„Avem de-a face cu o pană de curent deosebit de gravă, care afectează zeci de mii de gospodării și companii, inclusiv centre de îngrijire, spitale, numeroase instituții sociale și firme”, a declarat Franziska Giffey, senatorul pentru afaceri economice al Berlinului.

Gară Berlin

Gară Berlin. Sursă foto: Captură video

Și sistemul de termorifcare este afectat

Sistemul local de termoficare, alimentat electric, a fost și el perturbat, ceea ce complică intervențiile în plină iarnă.

Operatorul rețelei avertizează că lucrările „vor dura foarte mult”, iar temperaturile scăzute îngreunează înlocuirea cablurilor subterane.

Poliția a trimis în zona Lichterfelde în jur de 160 de agenți și a anunțat că „anchetează sub suspiciunea de incendiere”. Echipele merg prin cartiere cu dube dotate cu difuzoare și îi îndeamnă pe locuitori să stea, dacă pot, la rude sau prieteni, să folosească telefoanele cu moderație și să aibă lanterne pregătite.

Transport public afectat parțial

Mai multe gări din perimetrul afectat au avut panourile și automatele de bilete nefuncționale, însă trenurile au continuat să circule.

Senatorul pentru afaceri economice al Berlinului a comparat incidentul cu pana din septembrie, când un incendiu la stâlpii de electricitate a lăsat, la fel, zeci de mii de oameni fără curent. Și atunci autoritățile au bănuit un act de incendiere, iar un grup anarhist neidentificat și-l asumase online.

De mai mult timp, Germania tratează cu maximă atenție riscurile de sabotaj asupra infrastructurii critice, inclusiv din partea unor actori străini, iar cazul de la Berlin amplifică îngrijorările autorităților.

